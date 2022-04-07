«Мне жаль Галицкого». Как дела у Крыховяка после отъезда из России?

14 матчей Гжегожа Крыховяка в «Краснодаре» — это два гола, две голевые передачи, капитанская повязка и заводное настроение, которое поляк дарил партнёрам. Особенно это было заметно на кадрах с зимних сборов, где Крыховяк по-лидерски кричал, собирал команду и заряжал её эмоциями.

Через месяц ситуация изменилась. Легионеры массово уехали из «Краснодара», так что теперь за южный клуб играют в основном российские футболисты и воспитанники. Но при этом «Краснодар» не сильно проседает в результатах: набрал семь очков в четырёх матчах, а единственное поражение случилось после спорного пенальти в матче с «Динамо».

Крыховяк подбил легионеров на уход из «Краснодара»?

Такая информация действительно появилась в российских спортивных СМИ, и поляк на них отреагировал в небольшом актуальном интервью на польском языке (для издания Meczyki). Если коротко — это неправда, поляк никого не уговаривал уйти, и каждый игрок принимал решение самостоятельно.

Если длинно, то Гжегож уехал из Краснодара на несколько дней позже, чем большинство легионеров (пять часов на машине до открытого аэропорта, перелёт до Москвы, дальше — Стамбул, Варшава и Афины). По его словам, тренер Даниэль Фарке первым расторг контракт, и, по сути, именно он подал пример игрокам. «Я не беру на себя ответственность за лидера “восстания”, или как его называют, — говорил Крыховяк. — В этой очень непростой ситуации я отвечал за себя».

На вопрос, как в «Краснодаре» отреагировали на его уход, Крыховяк ответил, что с пониманием.

Мне жаль владельца клуба Сергея Галицкого, который никак не связан с политикой и который, как и многие нормальные россияне, ощутил и будет ощущать огромные последствия происходящего. Он построил большой футбольный проект за большие деньги, и теперь всё это под вопросом Гжегож Крыховяк полузащитник АЕКа

Контракт поляка с «Краснодаром» ещё действует?

Важная деталь про отношения Крыховяка и «Краснодара»: в отличие от Виктора Классона и Реми Кабелла, контракт с клубом он не разрывал. Из «Локомотива» в команду Галицкого поляк переходил за € 2,5 млн + бонусы, и соглашение, подписанное в 2021-м, действует до 2024 года. И это при зарплате в € 3 млн в год (или более).

Так что летом Гжегож должен вернуться в расположение российского клуба, и тогда его можно будет продать. А пока он под 16-м номером доигрывает сезон в Греции, в афинском АЕКе, который представил поляка видео из аэропорта и словами «Он здесь». Сам Крыховяк прокомментировал свою аренду так: «Новая глава».

И добавил — в Грецию он приехал «после возникновения такой политической ситуации» для того, чтобы наслаждаться футболом. При этом Крыховяк мог продолжить сезон в «Легии», где до этого никогда не играл: там его ждали, но он выбрал Грецию и теперь помогает своему новому клубу в борьбе за еврокубки.

Как поживает поляк после отъезда из России?

15 марта Гжегож уехал в Грецию, где пробудет в аренде до 30 июня 2022-го. За это время он сыграл два матча за новый клуб: выходил в центре полузащиты в паре сначала с иранцем Эхсаном Хажсафи (более 90 матчей за сборную), а затем со своим соотечественником — Дамианом Шиманьским.

Сначала АЕК дома проиграл в один мяч ПАОКу (0:1);

А после паузы на сборные команда Крыховяка в гостевом дерби сыграла вничью с «Олимпиакосом» 1:1 — за АЕК забил как раз Шиманьски;

Крыховяк оба раза отыграл 90 минут — что подтверждает: в Греции, как и в России, поляк играет полные матчи; например, в «Краснодаре» он уходил с поля раньше только в случае получения красной карточки.

Идущий на третьем месте АЕК претендует как раз на третье место (48 очков). До «Олимпиакоса» (70 очков) и ПАОКа (59 очков) слишком далеко, так что клуб конкурирует с «Панатинаикосом» и «Арисом» (у обоих — по 47 очков).

И кстати — по своему устройству чемпионат Греции напоминает переходный сезон-полторашку в России, когда клубы разбились на две восьмёрки. Только в случае с Грецией 14 команд разделяются на шестёрку сильнейших (там как раз играет Крыховяк) и восьмёрку всех остальных — первые сражаются за чемпионство и места в еврокубках, вторые — за выживание.

За Крыховяком в первом матче за АЕК следил главный тренер сборной. Зачем?

Дебютный матч Крыховяка в Греции с ПАОКом отсмотрел Чеслав Михневич — тот самый тренер сборной Польши, который совсем недавно тренировал «Легию» и обыграл в Москве «Спартак», а теперь возглавил национальную команду и вывел её на чемпионат мира в Катар. Как раз после технической победы над Россией и 2:0 со Швецией.

«Вчера Гжегож дебютировал в своем новом клубе, — говорил Михневич на пресс-конференции. — Так что я воспользовался случаем, скачал игру АЕКа и посмотрел её полностью. Это правда, что камера показывает не всё, что мне нужно, но некоторые особенности игры Крыховяка за новую команду я для себя приметил».

К Гжегожу со стороны тренерского штаба действительно были вопросы: он не участвовал в официальных матчах с начала декабря, когда российские клубы ушли на зимнюю паузу; а в своей последней игре за «Краснодар» (с «Сочи») Крыховяк удалился на 86-й минуте. Так что Михневич заявил: полузащитник сам не знает собственных кондиций («а уж мы в сборной тем более»), и его будущее определится после товарищеского матча с Шотландией. Который проходил в тот вечер, когда Россия и Польша должны были сыграть на стадионе «Динамо».

После этих слов тренер поставил Крыховяка в основу против шотландцев, дал ему 61 минуту в центре поля. А затем заменил на динамовца Себастьяна Шиманьского. Польские медиа тогда писали: в тот вечер и определилось, кто сыграет в решающем стыковом матче со шведами.

Крыховяк в матче за выход на ЧМ: вспомнил про Россию и обхитрил судью

Несмотря на попадание в стартовый состав на матч с шотландцами, Крыховяк начинал игру со шведами в запасе — и вышел на поле после перерыва. Почему так поздно?

«В нашей команде есть несколько фантастических футболистов, — объяснил поляк изданию 90minut.pl. — Обидно, конечно, что я не вышел в старте, но это было следствием “ситуации в России”, которая не дала мне нормально подготовиться».

Через две минуты после появления на поле Крыховяк заработал пенальти — подставился в шведской штрафной под Карлстрёма. Момент — спорный, но после матча Гжегож объяснил действие судьи так: «Раз соперник не уверен в том, что пенальти был назначен верно, значит, он был очевидным и справедливым».

Пенальти реализовал Левандовски, а поляки победили 2:0 и вышли на чемпионат мира.

Крыховяк после матча отметил, что огромное значение в победе сыграл как раз первый гол: с того момента на поле поляки чувствовали себя уверенно, а также ощущали, что заслужили чемпионат мира.

Итого — Польша на чемпионате мира. Крыховяк? Летом его ждут в Краснодаре, а там посмотрим.