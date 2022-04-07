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11:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин: «Спартак» находится в совершенно позорном положении в РПЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Журналист Василий Уткин прокомментировал итоги первых матчей ¼ финала Лиги чемпионов и высказал мнение о положении «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Игры ¼ финала состоялись во вторник и среду, домашних побед со счетом 1:0 добились английский «Манчестер Сити» над испанским «Атлетико» и испанский «Вильярреал» над немецкой «Баварией». Гостевые победы со счетом 3:1 одержали английский «Ливерпуль» над португальской «Бенфикой» и испанский «Реал» над английским «Челси».

«Бенфика», кстати говоря, единственная команда, которая пробилась до этой стадии через квалификацию, там она обыграла «Спартак». В прошлом сезоне болельщики «Зенита» были очень горды, что команды, которым он проиграл в группе, прошли высоко. «Спартак», по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже, наверное, нашлось бы кому вспомнить, что, смотрите, как «Бенфика»-то далеко прошла. Но, понимаете, сюжет «Бенфика» — «Ливерпуль» был гораздо в большей степени предсказуем, потому что «Бенфика», наверное, дошла до своего предела", — выразил мнение журналист на ролике на своем YouTube-канале.

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Ответные матчи ¼ финала Лиги чемпионов состоятся 12 и 13 апреля.

После 23 туров Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на 10-м месте, набрав 27 очков. Команда опережает зоны стыковых матчей и прямого вылета на шесть очков. Худшим результатом «красно-белых» в истории чемпионатов России было 10-е место по итогам сезона-2003.

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