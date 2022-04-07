Уткин: «Спартак» находится в совершенно позорном положении в РПЛ

Игры ¼ финала состоялись во вторник и среду, домашних побед со счетом 1:0 добились английский «Манчестер Сити» над испанским «Атлетико» и испанский «Вильярреал» над немецкой «Баварией». Гостевые победы со счетом 3:1 одержали английский «Ливерпуль» над португальской «Бенфикой» и испанский «Реал» над английским «Челси».

«Бенфика», кстати говоря, единственная команда, которая пробилась до этой стадии через квалификацию, там она обыграла «Спартак». В прошлом сезоне болельщики «Зенита» были очень горды, что команды, которым он проиграл в группе, прошли высоко. «Спартак», по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже, наверное, нашлось бы кому вспомнить, что, смотрите, как «Бенфика»-то далеко прошла. Но, понимаете, сюжет «Бенфика» — «Ливерпуль» был гораздо в большей степени предсказуем, потому что «Бенфика», наверное, дошла до своего предела", — выразил мнение журналист на ролике на своем YouTube-канале.