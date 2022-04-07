Экс-менеджер «Спартака»: клуб в 90-е без денег выживал, чего бы сейчас не выжить?

«Мне сейчас звонят и спрашивают: “Если Федун уйдёт, “Спартак” закончит существование?” Я удивляюсь: в 90-е без денег выживали, чего бы сейчас не выжить? Государство не может оставить такую команду, как “Спартак”. Даже тогда, когда в Москве в 90-е совсем плохо было, Лужков и город про нас не забывали, чуть-чуть помогали. Интересовались делами, после побед приглашали в мэрию, дарили подарки. На базу приезжали, спрашивали, что надо сделать, чем помочь. В общем, даже в самые сложные времена команда брошена не была. Сейчас, уверен, её тоже не бросят», — приводит слова Хаджи Sports.ru.