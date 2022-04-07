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12:51 (мск), источник: Sport24

Семак: «Не думаю, что сейчас кто-то покинет “Зенит”. Но уверенности в том, что завтра ничего не случится, нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что на текущий момент не ждет ухода из команды легионеров, однако отмечает, что все может измениться в краткие сроки.

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Источник: Reuters

«Не думаю, что сейчас кто-то покинет команду. Пока никто ничего из ребят не говорил. Но надо жить сегодняшним днем. Уверенности в том, что завтра ничего не случится, не может быть на сегодняшний день. Адамов чувствует себя хорошо, втягивается, вопросов к нему нет. А сколько и когда он будет играть, решим и посмотрим. Никаких секретов про “Ахмат” он не рассказывал. Но секретов здесь и нет Все прекрасно знают сильные стороны соперника.

Погода вносит свои коррективы в тренировки. Меньше занимаемся не очень интенсивными упражнениями. Но сейчас мы втянулись в недельный цикл. Барриос после перелетов немного передохнул. И остальные ребята. Для них это плюс», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Владимир Колос.

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