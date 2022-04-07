Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
6.04
Вильярреал
Бавария
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Челси
Реал
13
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Ростов
Крылья Советов
10
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент РПЛ назвал неприемлемым поведение Акинфеева в отношении судьи Панина

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением об инциденте, который произошёл в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Урал» (2:2).

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Панин просто не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, подошёл и не изменил своё мнение, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили, что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения. Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина. Если вы исправили ошибку, это повлияет только на оценку. Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3−4 дня до 21-го тура, он был очень продуктивным. Мне казалось, что мы донесли основной посыл судьям.

Понятно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы быть отстранённым. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал очень уважаемый и опытный Игорь Акинфеев, капитан команды. Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне? Я считаю, что есть вещи, которые неприемлемы. Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность, попросил бы футболистов контролировать себя», — сказал Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь