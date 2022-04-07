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18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ветеран ЦСКА осудил Акинфеева за конфликт с арбитром Паниным

Бывший футболист ЦСКА Владимир Понамарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поведении Игоря Акинфеева в игре 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Конечно, Акинфеев неправ. Он опытный вратарь. Он должен подавать пример молодежи, думать о том, что на него смотрят и оценивают его действия. Он все еще футболист, хотя уже перерос возрастной ценз футболиста. Он уже должен быть воспитателем и думать о том, что подает пример молодежи. Есть негласное правило, согласно которому капитан имеет дополнительные полномочия, но в разумных пределах. Он имеет право спокойно подойти и поговорить, а не делать это эмоционально», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц в эфире программы «Есть тема!» обратил внимание на излишнюю эмоциональность Игоря Акинфеева в разговоре с главным арбитром встречи Игорем Паниным.

6 апреля судейский комитет РФС принял решение об отстранении Панина до конца сезона.

ЦСКА
2:2
Первый тайм: 1:1
Урал
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