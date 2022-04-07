Ветеран ЦСКА осудил Акинфеева за конфликт с арбитром Паниным

«Конечно, Акинфеев неправ. Он опытный вратарь. Он должен подавать пример молодежи, думать о том, что на него смотрят и оценивают его действия. Он все еще футболист, хотя уже перерос возрастной ценз футболиста. Он уже должен быть воспитателем и думать о том, что подает пример молодежи. Есть негласное правило, согласно которому капитан имеет дополнительные полномочия, но в разумных пределах. Он имеет право спокойно подойти и поговорить, а не делать это эмоционально», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.