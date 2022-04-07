«Зенит» продлил контракты с двумя футболистами

Контракт с Ерохиным рассчитан до конца сезона-2023/24. В текущем 32-летний россиянин провел 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Ерохин выступает за петербуржцев с 2017 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России. Ранее он выступал за молдавский «Шериф», российские «Краснодар», «СКА-Энергию», «Урал» и «Ростов».