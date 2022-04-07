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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» продлил контракты с двумя футболистами

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил соглашения с полузащитниками Александром Ерохиным и Алексеем Суторминым, сообщается на сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с Ерохиным рассчитан до конца сезона-2023/24. В текущем 32-летний россиянин провел 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Ерохин выступает за петербуржцев с 2017 года, стал в составе команды трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды Суперкубка России. Ранее он выступал за молдавский «Шериф», российские «Краснодар», «СКА-Энергию», «Урал» и «Ростов».

Соглашение с 28-летним Суторминым рассчитано до конца сезона-2024/25. Представляющий «Зенит» с 2019 года хавбек является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Ранее игрок выступал за московское «Строгино», астраханский «Волгарь» и «Оренбург». В сезоне-2021/22 он отыграл 26 матчей, в которых отметился пятью голами и одной передачей.

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