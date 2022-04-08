В «Спартаке» вырос новый яркий форвард. Весной он разрывает ФНЛ
Похоже, 18-летнему Шитову пора давать шансы в основном составе. Хуже всё равно не станет.
Похоже, 18-летнему Шитову пора давать шансы в основном составе. Хуже всё равно не станет.
В «Спартаке» весной не происходит ничего хорошего. Владелец клуба Леонид Федун на глазах теряет состояние, его супруга Зарема Салихова снова воюет со всеми вокруг через СМИ и учит правильно жить, иностранные футболисты, вопреки первоначальным заявлениям, пусть и не массово, но потихоньку разъезжаются. А новая команда под руководством Паоло Ваноли представляет собой сплошную серую массу, зацепиться в ней не за что — нет ни красивой игровой структуры, ни ярких индивидуальностей.
В таких случаях болельщикам часто хочется найти хотя бы что-то радостное, привлекающее внимание. И — о чудо! — в «Спартаке» такие позитивные моменты легко находятся. Пусть и во второй команде, зато важные, требующие вдумчивого изучения перед следующим сезоном. Начать стоит с того, что «Спартак-2» сам по себе играет в более привлекательный футбол. Весной он выиграл четыре матча из шести, причём в двух последних турах взял верх над «Балтикой» и «Факелом» — претендентами на РПЛ.
Есть у команды и очевидный лидер. 18-летний нападающий Владислав Шитов в среду забил два мяча в ворота «Факела» (оба — отличных), а суммарно у него уже 11+5 в 26 турах. Для 18 лет — потрясающий показатель. В таком юном возрасте столь результативно на дистанции ФНЛ из игроков «Спартака-2» не играл никто и никогда. А до установления клубного рекорда (13 мячей у Дениса Давыдова в сезоне-2016/2017 и у Александра Руденко в неполном сезоне-2019/2020, статистика взята в телеграм-канале «ПроСпартак») осталось всего три гола.
И дело не только в количестве результативных действий. А ещё — в качествах, которые должны в скором времени быть востребованы в главной команде.
Ниже — статистика молодого игрока в текущем сезоне. Приведены данные только из ФНЛ. Стоит обратить внимание на хорошие показатели ударов, обводок и рывков с мячом, а также на общий достойный атакующий объём.
|Матчи (минуты)
|26 (2236)
|Голы + передачи
|11 + 5
|Удары/90 (точные)
|2,58 (45,3%)
|Ожидаемые голы xG/90
|0,28
|Передачи под удар/90
|0,97
|Ожидаемые голевые передачи хА/90
|0,16
|Касания в штрафной/90
|4,23
|Единоборства/90 (выигранные)
|33,61 (35,1%)
|Обводки/90 (успешные)
|6,28 (54,5%)
|Забеги с мячом/90
|2,17
|Заработанные нарушения/90
|1,77
|Офсайды/90
|0,52
|Передачи/90 (точные)
|19,92 (72,9%)
|Передачи в штрафную/90 (точные)
|1,17 (48,3%)
Понятно, что у Шитова пока не всегда выдающаяся исполнительность, хватает проблем в решениях в финальной стадии. Зато он однозначно прогрессирует — и весна это доказывает.
Хочется даже разобрать поподробнее два последних гола 18-летнего форварда в ворота «Факела».
В первом случае он убежал в контратаку после углового у своих ворот. На дистанции пришлось соревноваться с оппонентом прямо на бровке. Шитова вытолкнули, он упал.
Но за счёт потрясающей координации мгновенно встал. Мяч остался в поле, Шитов продолжил движение.
Смещение к центру, убирание мяча под правую — и сильный неожиданный для вратаря удар в ближний угол.
При втором голе Шитов принял мяч от партнёра на границе штрафной. Изначально он находился полубоком к воротам. Первый ключ к успеху — агрессивная подработка к воротам мимо соперников.
Далее помогли резкость и умение стоять на ногах. Шитов ушёл сразу от двух потенциальных фолов.
А финальную точку Шитов поставил, уже падая на газон, продемонстрировав снова и координацию, и умение сильно пробить из неудобной позиции.
При прежнем тренере Руе Витории Шитов успел дебютировать за главную команду. В декабре он вышел на замену в Сочи минут за семь до конца. Первым же его действием стало открывание к лицевой и тонкий пас пяткой на Бакаева.
При Ваноли Шитов ездил на первый сбор с главной командой в Эмираты, но покинул расположение клуба досрочно, после одной недели тренировок. Видимо, тренерский штаб посчитал, что парню ещё слишком рано.
Готов ли он сейчас? К тому, чтобы попробовать силы — однозначно. Нет столь большого разрыва в уровне между ФНЛ и РПЛ, кто бы что ни говорил, тем более Шитов выделяется на фоне статусных соперников. Представить Владислава в сегодняшней игровой структуре «Спартака» уже сложнее — команда играет совсем в другом стиле, предпочитает много вертикальных передач и силовую борьбу.
Хотя при взгляде на мучения сегодняшнего «Спартака» в атаке возникает совершенно понятное желание изменить хотя бы что-то. Внедрение самого яркого и эффективного игрока второй команды — пусть и рискованный, но логичный шаг.
Михаил Гончаров