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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков выступил за расширение РПЛ до 20 клубов

35-летний российский полузащитник подмосковных «Химок» и экс-футболист сборной России Денис Глушаков выразил мнение о возможном расширении Российской Премьер-Лиги.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Химкам» выгоден мораторий на вылет? Выгодно или не выгодно — мы хотим играть в футбол. Там всё решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают, и будет так. Смысл что-то говорить? Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу. И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так

Ещё прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень». Вопрос, как это всё сделать. Но вариант нормальный«, — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Михаилу Рождественскому.

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