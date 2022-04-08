Клинтон Н’Жи: «Путина очень любят в Африке и европейских странах, где я играл. Людям нравится его манера управлять Россией»
Клинтон Н’Жи рассказал об отношении к Владимиру Путину в Африке и европейских странах.
Клинтон Н’Жи рассказал об отношении к Владимиру Путину в Африке и европейских странах.
— Твой контракт с «Динамо» истекает летом 2023 года. Готов остаться еще на несколько лет?
— Мне нравится «Динамо», нравится Москва. О продлении контракта думать рано. Я сосредоточен на происходящем сегодня.
— Какие достопримечательности посетил в Москве? Что запомнилось?
— Редко куда-то хожу — в основном в рестораны, чтобы поужинать. Запомнились Красная площадь и Храм Христа Спасителя.
— Какие вопросы о России тебе задают партнеры по сборной?
— За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о вашей стране. Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, говорю объективно: Россия — одна из самых красивых стран мира, Москва — один из самых красивых городов. Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной. Еще многие думают, что в России всегда очень холодно. Я же объясняю: есть зима, но и лето тоже, и тогда может быть очень жарко, — сказал полузащитник «Динамо».