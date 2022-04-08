Клинтон Н’Жи: «Путина очень любят в Африке и европейских странах, где я играл. Людям нравится его манера управлять Россией»

— За границей есть стереотипы о России. Часто там совершенно неправильное представление о вашей стране. Стараюсь делиться самыми позитивными впечатлениями, говорю объективно: Россия — одна из самых красивых стран мира, Москва — один из самых красивых городов. Путина в Камеруне, Африке и европейских странах, где я играл, очень любят. Людям нравится его манера управлять страной. Еще многие думают, что в России всегда очень холодно. Я же объясняю: есть зима, но и лето тоже, и тогда может быть очень жарко, — сказал полузащитник «Динамо».