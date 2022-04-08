Глушаков рассказал об общении с Кокориным насчёт возможного перехода в «Химки»

«Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчёт финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба. Конечно, хотел бы видеть Кокорина в “Химках”. Это хороший футболист, он бы нам помог», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.