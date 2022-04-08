Защитник «Зенита» Караваев перенесет операцию на бедре

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, обследование показало, что повреждение мышцы бедра 26-летнего россиянина требует оперативного вмешательства. В ближайшее время защитнику будет сделана операция. О сроках полного восстановления Караваева станет известно позднее.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.