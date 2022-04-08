Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Премьер-лига
9.04
Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Премьер-лига
9.04
Химки
ЦСКА
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Ростов
Крылья Советов
10
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Зенита» Караваев перенесет операцию на бедре

Защитнику «Зенита» Вячеславу Караваеву провели итоговую диагностическую процедуру для определения характера травмы.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, обследование показало, что повреждение мышцы бедра 26-летнего россиянина требует оперативного вмешательства. В ближайшее время защитнику будет сделана операция. О сроках полного восстановления Караваева станет известно позднее.

В нынешнем сезоне Караваев принял участие в 24 матчах за «Зенит» и отдал четыре результативные передачи. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь