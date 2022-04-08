Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Еврокубки
7.04
Лестер
ПСВ
00
Футбол. Еврокубки
7.04
Марсель
ПАОК
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Ростов
Крылья Советов
10
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:01 (мск), источник: Sports.Ru

Массимо Каррера: «Спартак» в Серии А точно занимал бы 12−13-е место

Массимо Каррера сказал, за какое место боролся бы «Спартак» в итальянской Серии А.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Уверен, “Спартак” в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с 5-го по 10-е место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды. Но 12−13-е место точно бы занимали красно-белые в Серии А», — сказал бывший главный тренер «Спартака».

Московский клуб перед 24-м туром РПЛ занимает 10 место в таблице, набрав 27 очков.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь