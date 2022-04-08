Массимо Каррера: «Спартак» в Серии А точно занимал бы 12−13-е место
Массимо Каррера сказал, за какое место боролся бы «Спартак» в итальянской Серии А.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Массимо Каррера сказал, за какое место боролся бы «Спартак» в итальянской Серии А.
«Уверен, “Спартак” в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с 5-го по 10-е место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды. Но 12−13-е место точно бы занимали красно-белые в Серии А», — сказал бывший главный тренер «Спартака».
Московский клуб перед 24-м туром РПЛ занимает 10 место в таблице, набрав 27 очков.