Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Боруссия Д
00
Футбол. Премьер-лига
9.04
Нижний Новгород
Динамо
Футбол. Премьер-лига
9.04
Химки
ЦСКА
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.04
Ростов
Крылья Советов
10
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
2.04
Арсенал Т
Ахмат
00
2.04
Крылья Советов
Уфа
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почетный президент РФС — о Кубке Лиги: «Надо играть больше»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира — Кубка Лиги для команд РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«С одной стороны, все понятно. Надо играть больше, потому что, скорее всего, нам не разрешат играть в еврокубках в следующем сезоне. Хотя мы надеемся, что эту санкцию отменят. Как говорят в народе: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Поэтому это один из вариантов, который может увеличивать количество официальных игр. Ведь и в Англии есть такой турнир. Здесь нет ничего особенного. Я сторонник комплексного подхода. Должна быть принята комплексная программа, которая будет затрагивать финансовые вопросы, вопрос количества игр, формирования зон и лиг», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

По информации «РБ Спорт», создание турнира рассматривается только в том случае, если в следующем сезоне клубы РПЛ не будут допущены к еврокубкам.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь