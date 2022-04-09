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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нижний Новгород» — «Динамо»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны составы «Нижнего Новгорода» и «Динамо» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Кравцов, Берковский, Ткачук, Сулейманов, Эннин.

Запасные: Анисимов, Гойло, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Шарипов, Милсон.

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Сазонов, Варела Оливера, Лаксальт, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Смолов, Грулёв.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Кутицкий, Осокин, Лесовой, Сулаквелидзе, Тюкавин, Н’Жье, Гладышев.

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