Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Специя
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Гройтер Фюрт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Лидс
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Реймс
Ренн
Футбол. Премьер-лига
14:00
Нижний Новгород
Динамо
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
ЦСКА
42
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Верона
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Герта
Унион Б
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:00
Клермон Фут
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Хетафе
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Нижний Новгород
Динамо
01
14:00
Химки
ЦСКА
42
6.04
Ростов
Крылья Советов
10
3.04
Сочи
Зенит
00
3.04
ЦСКА
Урал
22
3.04
Краснодар
Динамо
01
2.04
Локомотив
Спартак
10
2.04
Ростов
Нижний Новгород
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» — ЦСКА: сын инвестора подмосковного клуба Садыгов — в старте, Мирзов — вне заявки

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА.

Химки
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 9 апреля, состоится матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Камышев, Руденко, Садыгов

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Обляков, Бийол, Зайнутдинов, Языджи, Медина, Карраскаль, Гбамен, Ушаков

После 23 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 21 набранным очком занимают в турнирной таблице 14-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (49). На втором месте расположилось московское «Динамо» (46).

 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь