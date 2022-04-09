«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 1:0 обыграл «Нижний Новгород» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Нижний Новгород».

На 87-й минуте мяч в свои ворота направил защитник и капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук.

Команды провели третий матч между собой в истории. В игре первого круга РПЛ «Нижний Новгород» одержал гостевую победу (2:1). После этого «Динамо» на своем поле обыграло соперника на стадии ⅛ финала Бетсити — Кубка России (3:0).