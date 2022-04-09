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16:22 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Нижний Новгород» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Динамо
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 1:0 обыграл «Нижний Новгород» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Нижний Новгород».

На 87-й минуте мяч в свои ворота направил защитник и капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук.

Команды провели третий матч между собой в истории. В игре первого круга РПЛ «Нижний Новгород» одержал гостевую победу (2:1). После этого «Динамо» на своем поле обыграло соперника на стадии ⅛ финала Бетсити — Кубка России (3:0).

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 24 матчах. «Нижний Новгород» располагается на девятой позиции с 27 очками после 24 игр. В следующем туре «Динамо» примет дома грозненский «Ахмат» 15 апреля. «Нижний Новгород» 17 апреля на своем поле сыграет с подмосковными «Химками».

Нижний Новгород
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
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