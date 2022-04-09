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16:20 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Химкам» в чемпионате России и потерпел первое поражение в 2022 году

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды.

ЦСКА
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/. 9 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:4 проиграл подмосковным «Химкам» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Арене-Химки».

В составе москвичей голы забили Егор Ушаков (32-я минута) и Юсуф Языджи (44-я — с пенальти). Для Ушакова этот гол стал первым за основную команду. Турок Языджи забил в шестой игре подряд, что является рекордом чемпионата России. В составе «Химок» гол забил Илья Садыгов (9), Александр Руденко (54 и 86) и Бесард Сабович (80). Садыгов, который является сыном одного из главных акционеров «Химок» Туфана Садыгова, забил дебютный гол в своем первом матче в РПЛ.

Встреча команд в первой части чемпионата, которая состоялась 21 ноября в Москве, завершилась вничью (0:0).

ЦСКА потерпел первое поражение в 2022 году и прервал беспроигрышную серию из восьми официальных матчей. В последний раз до этого армейцы проигрывали 28 ноября прошлого года — «Зениту» в чемпионате России (0:2).

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 24 матчах. Подопечные Сергея Юрана располагаются на 13-м месте в таблице с 24 очками в 24 матчах. В следующем туре ЦСКА на выезде 16 апреля сыграет с «Уфой». «Химки» в гостях днем позже сыграют с «Нижним Новгородом».

Химки
4:2
Первый тайм: 1:2
ЦСКА
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