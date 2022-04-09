Леонид Слуцкий потерпел 8 поражений в последних 10 матчах РПЛ

Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого восьмым за последние 10 матчей в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, «Рубин» набрал 25 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырёх последних встречах лиги подряд.



Леонид Слуцкий тренирует казанскую команду с декабря 2019 года.