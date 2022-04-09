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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Слуцкий потерпел 8 поражений в последних 10 матчах РПЛ

Сегодня, 9 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани встречались местный «Рубин» и «Краснодар».

Рубин
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Источник: Чемпионат.com

Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого восьмым за последние 10 матчей в Российской Премьер-Лиге.

Ранее казанский клуб уступил «Химкам» (2:3), ЦСКА (1:6), «Ростову» (1:2), «Зениту» (3:2), «Крыльям Советов» (0:2), «Нижнему Новгороду» (1:2) и «Динамо» (2:3).

Напомним, «Рубин» набрал 25 очков в 24 матчах чемпионата России и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Леонида Слуцкого проиграла в четырёх последних встречах лиги подряд.

Леонид Слуцкий тренирует казанскую команду с декабря 2019 года.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
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