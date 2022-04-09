«Зенит» впервые с 2015 года обыграл «Ахмат» на выезде в матче чемпионата России по футболу

Голы забили бразилец Юри Алберто на 39-й минуте и Александр Ерохин (90). Этот гол стал третьим для форварда в шести матчах чемпионата после его перехода в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
До этого в последний раз «Зенит» обыгрывал «Ахмат» на выезде в национальном первенстве 8 апреля 2015 года (2:1). При этом команда из Санкт-Петербурга побеждала грозненцев в гостях в ¼ финала Кубка России 4 марта 2020 года. Тогда встреча также завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака, но для выявления победителя потребовалось дополнительное время.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах, отрыв от ближайшего преследователя московского «Динамо» составляет три балла. «Ахмат» располагается на седьмой позиции с 32 очками после 24 игр. В следующем туре «Зенит» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом» 16 апреля. «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях с московским «Динамо».