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9 апреля, источник: ТАСС

«Зенит» впервые с 2015 года обыграл «Ахмат» на выезде в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 9 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл грозненский «Ахмат» в гостевом матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в субботу.

Ахмат
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fc-zenit.ru

Голы забили бразилец Юри Алберто на 39-й минуте и Александр Ерохин (90). Этот гол стал третьим для форварда в шести матчах чемпионата после его перехода в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

До этого в последний раз «Зенит» обыгрывал «Ахмат» на выезде в национальном первенстве 8 апреля 2015 года (2:1). При этом команда из Санкт-Петербурга побеждала грозненцев в гостях в ¼ финала Кубка России 4 марта 2020 года. Тогда встреча также завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака, но для выявления победителя потребовалось дополнительное время.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 52 очка в 24 матчах, отрыв от ближайшего преследователя московского «Динамо» составляет три балла. «Ахмат» располагается на седьмой позиции с 32 очками после 24 игр. В следующем туре «Зенит» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом» 16 апреля. «Ахмат» днем ранее сыграет в гостях с московским «Динамо».

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
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