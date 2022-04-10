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01:05 (мск), источник: ТАСС

Матчи с участием «Спартака» и «Локомотива» завершат программу 24-го тура РПЛ

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Программа 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Урал» — «Крылья Советов» (начало — 12:00 мск), «Уфа» — «Сочи» (14:00 мск), «Спартак» — «Арсенал» (16:30 мск) и «Ростов» — «Локомотив» (19:30 мск).

Спартак
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» и тульский «Арсенал» подходят к очному матчу, занимая места в нижней половине турнирной таблицы чемпионата России. Красно-белые располагаются на 10-м месте, набрав в 23 турах 27 очков, туляки находятся на 16-й строчке, в зоне прямого вылета в первый дивизион первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1), в их активе 21 очко после 23 игр. Отрыв спартаковцев от зоны вылета составляет шесть очков.

«Спартак» в 2022 году провел пять матчей в РПЛ — красно-белые потерпели поражения от ЦСКА (0:2), «Краснодара» (1:2) и «Локомотива» (0:1), сыграли вничью с «Нижним Новгородом» (1:1), а также одержали победу над занимающим второе место московским «Динамо» (2:0). «Арсенал» не одержал ни одной победы — команда из Тулы поочередно проиграла «Сочи» (0:2), «Динамо» (1:4) и «Зениту» (0:3), а также сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2) и «Ахматом» (0:0). Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли в воскресенье не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию, а также на дисквалифицированного игрока обороны Максимилиано Кофрие. «Арсеналу» придется обойтись без травмированного голкипера Антона Коченкова и дисквалифицированного полузащитника Горана Чаушича.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 24, 10.04.2022, 16:30

Спартак-Арсенал Т-

Предстоящая игра станет принципиальной для полузащитника Даниила Хлусевича, который зимой перешел из «Арсенала» в «Спартак». Он два раза играл против красно-белых в составе туляков, забив в каждом из матчей. При этом оружейники, несмотря на его голы, не смогли победить (поражение со счетом 1:2 в 2020 году, ничья со счетом 1:1 в 2021 году).

Воскресный матч станет 16-м в истории встреч «Спартака» и «Арсенала». Красно-белые одержали семь побед, потерпев пять поражений. Только одна встреча команд завершилась вничью (1:1) — она состоялась в первом круге нынешнего сезона чемпионата России. Спартаковцы не проигрывают тулякам с ноября 2019 года.

Ростовский экзамен для нового тренера «Локомотива»

В четвертом по хронологии матче дня занимающий 11-е место в турнирной таблице чемпионата России «Ростов» примет московский «Локомотив», который располагается на шестой строчке. В активе команд 25 и 37 очков соответственно. При этом железнодорожники провели на одну игру меньше — их матч 19-го тура против «Краснодара» был перенесен с 27 февраля на 4 мая. Ростовчане на этой неделе провели перенесенную игру против «Крыльев Советов», одержав победу.

«Ростов» в 2022 году провел пять матчей в РПЛ. После поражения от «Сочи» (0:1) в 20-м туре руководство клуба по договоренности с Российским футбольным союзом вернуло на пост главного тренера наставника сборной России Валерия Карпина. При специалисте, который уже работал в Ростове-на-Дону с декабря 2017 года по август 2021-го, в начале года команда обыграла казанский «Рубин» (2:1) и «Крылья Советов» (1:0), сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), а также потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» (1:2).

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 24, 10.04.2022, 19:30

Ростов-Локомотив-

«Локомотив» в чемпионате России провел на одну игру меньше, успев завершить выступление в Бетсити — Кубке России в ⅛ финала. На этой стадии турнира команда разгромно проиграла выступающему в ФНЛ-1 красноярскому «Енисею» (0:4). В РПЛ железнодорожники одержали победы над подмосковными «Химками» (3:2), грозненским «Ахматом» (3:2) и московским «Спартаком» (1:0), потерпев поражение от столичного ЦСКА (1:2).

Зимой московский клуб покинул немецкий специалист Маркус Гисдоль, который возглавил команду в октябре 2021 года. После ухода тренера за подготовку команды к матчам отвечал его бывший помощник немец Марвин Комппер. В связи с тем, что у него нет тренерской лицензии категории Pro, официально функции и. о. главного тренера исполняли экс-игроки «Локомотива» Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. 4 апреля новым главным тренером москвичей стал Заур Хапов, также входивший в штаб Гисдоля, при этом Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб, но продолжили работу в структуре клуба.

Составы команд претерпели серьезные изменения после того, как 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие контрактов в одностороннем порядке в связи с ситуацией на Украине. 11 марта «Ростов» официально объявил об аренде защитника из Боснии и Герцеговины Денниса Хаджикадунича в шведский «Мальмё» до конца 2022 года, при этом согласно информации на официальном сайте РПЛ клуб отзаявил японца Кенто Хасимото, шведов Понтуса Алмквиста и Армина Гиговича, норвежца Магнуса Кнудсена, а также ангольца Баштуша. Других кадровых проблем у дончан нет. «Локомотив» в воскресенье будет вынужден обойтись без продолжающих восстанавливаться от повреждений защитника Станислава Магкеева, полузащитника Антона Миранчука и нападающего Франсуа Камано.

Предстоящий матч станет 56-м в истории встреч «Ростова» и «Локомотива» в чемпионатах России. На данный момент серьезное статистическое преимущество на стороне москвичей, которые одержали 34 победы при 16 ничьих и семи поражениях. При этом игра первого круга нынешнего сезона завершилась победой команды с юга России со счетом 2:1 — положительный результат ей обеспечили автогол железнодорожника Джирано Керка и точный удар Дмитрия Полоза.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 24, 10.04.2022, 12:00

Урал-Крылья Советов-

Аутсайдеры примут команды из верхней части таблицы

Игровой день начнется в Екатеринбурге матчем между местным «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». Перед воскресной встречей команды занимают 14-е и восьмое места в турнирной таблице, набрав 21 и 32 очка соответственно. Хозяева поля в 2022 году не одержали ни одной победы в официальных матчах (ничьи с «Ахматом» и ЦСКА, поражения от «Нижнего Новгорода», «Краснодара» и «Химок»). Результаты волжан после зимней паузы идут на спад — сначала команда из Самары сыграла вничью с «Арсеналом» и «Зенитом», а также обыграла «Сочи», после чего потерпела поражения от «Уфы» и «Ростова».

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 24, 10.04.2022, 14:00

Уфа-Сочи-

После этого в столице Башкортостана пройдет матч между «Уфой» и «Сочи». В преддверии стартового свистка команды занимают 15-ю и пятую строчки в турнирной таблице РПЛ соответственно. Уфимцы после зимней паузы демонстрируют поступательное движение — за поражениями от «Ахмата» и «Зенита» последовали ничьи с «Нижним Новгородом» и «Краснодаром», а также победа над «Крыльями Советов». В игре сочинцев с точки зрения результата наблюдается регресс — сначала команда из южного города обыграла «Арсенал» и «Ростов», после чего сыграла вничью с «Химками», уступила «Крыльям Советов» и поделила очки с «Зенитом».

25-й тур чемпионата России пройдет с 15 по 17 апреля. Первым матчем в туре станет игра «Динамо» — «Ахмат», которая пройдет в Москве. На следующий день состоятся игры «Уфа» — ЦСКА, «Зенит» — «Урал» и «Спартак» — «Рубин». Программа тура завершится в воскресенье четырьмя матчами — «Арсенал» в Туле примет «Ростов», «Крылья Советов» в Самаре встретятся с «Краснодаром», «Сочи» на своем поле сыграет с «Локомотивом», а «Нижний Новгород» дома примет «Химки».

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