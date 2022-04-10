«Урал» проиграл «Крыльям Советов» в домашнем матче РПЛ

Встреча в Екатеринбурге закончилась победой самарского клуба со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Антон Зиньковский. На 10-й минуте судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора отменил гол защитника гостей Гленна Бейла из-за положения вне игры. За пять минут до конца основного времени «Урал» остался в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку защитника Алексея Герасимова.