«Сочи» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
Сочинцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице.
Сочинцы поднялись на четвертое место в турнирной таблице.
УФА, 10 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» в гостях обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.
В составе «Сочи» мячи забили Матео Кассьера (11-я минута) и Артур Юсупов (51). У «Уфы» отличился Гамид Агаларов (81, с пенальти). Кассьера забил первый гол в 2022 году. Последний раз колумбиец поражал ворота соперника 5 декабря 2021 года в 17-м туре в матче против «Краснодара» (1:2). Агаларов лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 16 голами.
Встреча первой половины чемпионата между «Уфой» и «Сочи» в 7-м туре завершилась победой сочинцев (3:1). «Уфа» шесть раз встречалась с «Сочи» в РПЛ и ни разу не смогла одержать победу (3 ничьи и 3 поражения).
«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны, набрав 42 очка в 24 матчах. «Уфа» располагается на 15-м месте, набрав 21 очко в 24 матчах. В следующем туре сочинцы сыграют 17 апреля дома с московским «Локомотивом», «Уфа» дома днем ранее сыграет с ЦСКА.