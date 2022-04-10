«Сочи» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

УФА, 10 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» в гостях обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе.

В составе «Сочи» мячи забили Матео Кассьера (11-я минута) и Артур Юсупов (51). У «Уфы» отличился Гамид Агаларов (81, с пенальти). Кассьера забил первый гол в 2022 году. Последний раз колумбиец поражал ворота соперника 5 декабря 2021 года в 17-м туре в матче против «Краснодара» (1:2). Агаларов лидирует в списке лучших бомбардиров РПЛ с 16 голами.

Встреча первой половины чемпионата между «Уфой» и «Сочи» в 7-м туре завершилась победой сочинцев (3:1). «Уфа» шесть раз встречалась с «Сочи» в РПЛ и ни разу не смогла одержать победу (3 ничьи и 3 поражения).