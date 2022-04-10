Экс-форвард «Спартака» предложил бить футболистов палками

«Ниже в турнирной таблице, по-моему, уже некуда опускаться. Хотя, конечно, есть куда, но всё равно… Мне кажется, сейчас надо играть первым номером. Выходить на большой прессинг, на высокий прессинг. Нужно мощно начать. В матче с “Арсеналом” надо с первых минут показать, что команда настроена только на победу», — приводит «МАТЧ ТВ», — слова бывшего футболиста.

«Если не увидим этого желания играть, то тогда не знаю — наверное, надо палками их всех бить. Я прошу прощения за это выражение, ну, а как еще? Я не знаю. Может, что-то технически и тактически не получаться, но, если снова не будет большого желания бороться, это сложно понять. Нельзя выходить на поле без желания играть в футбол. Это в первую очередь показатель того, хотят ли люди исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграют, но от прогнозов воздержусь. Могу ошибиться. С какой ноги команда встала, я не знаю», — возмутился Баженов.