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17:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-форвард «Спартака» предложил бить футболистов палками

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-форвард московского «Спартака» Никита Баженов нелестно высказался об успехах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Ниже в турнирной таблице, по-моему, уже некуда опускаться. Хотя, конечно, есть куда, но всё равно… Мне кажется, сейчас надо играть первым номером. Выходить на большой прессинг, на высокий прессинг. Нужно мощно начать. В матче с “Арсеналом” надо с первых минут показать, что команда настроена только на победу», — приводит «МАТЧ ТВ», — слова бывшего футболиста.

Он также предположил, что телесные наказания могут помочь игрокам «Спартака» показывать более успешный результат.

«Если не увидим этого желания играть, то тогда не знаю — наверное, надо палками их всех бить. Я прошу прощения за это выражение, ну, а как еще? Я не знаю. Может, что-то технически и тактически не получаться, но, если снова не будет большого желания бороться, это сложно понять. Нельзя выходить на поле без желания играть в футбол. Это в первую очередь показатель того, хотят ли люди исправить ситуацию. Надеюсь, что выиграют, но от прогнозов воздержусь. Могу ошибиться. С какой ноги команда встала, я не знаю», — возмутился Баженов.

Московский «Спартак» к началу 23-го тура занимает девятую строчку в турнирной таблице. В активе «красно-белых» 28 очков.

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