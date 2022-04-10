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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Ваноли понял, как побеждать в России? Новая атака «Спартака» разорвала «Арсенал»

Соболев и Николсон теперь будут постоянно играть в паре?

Спартак
АрсеналПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Спартак» прервал трёхматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и впервые в этом чемпионате победил с крупным счётом.

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Паоло Ваноли перед этим матчем недосчитался целой группы игроков: Александр Селихов и Наиль Умяров по-прежнему не восстановились от повреждений, из-за которых пропустили последнюю игру чемпионата с «Локомотивом», а Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после дерби. Кроме того, из-за дисквалификации отсутствовал Максимилиано Кофрие. Зато не подтвердились худшие опасения по поводу состояния Георгия Джикии. Капитана, получившего контузию коленного сустава, поставили на ноги к «Арсеналу». В тройке центральных защитников Джикия играл с поправившимся Самуэлем Жиго и дебютировавшим за «Спартак» в РПЛ Никитой Черновым.


Кадровая ситуация вынудила главного тренера «Спартака» немного поменять тактическую схему. Вместо 3−4−2−1 Ваноли сыграл 3−5−2 с парой «столбов» впереди — Александром Соболевым и Шамаром Николсоном. Сам итальянец признался, что ему всегда нравилось играть в два форварда. Впрочем, эксперимент мог быстро закончиться, так как уже на первых минутах Соболева в лёгкий нокдаун отправил… Кристофер Мартинс Перейра. Легионер из Люксембурга переусердствовал в единоборстве, но, к счастью, российского нападающего менять не потребовалось.

Следующий эпизод с небольшим повреждением у Соболева едва не завершился назначением пенальти в ворота «Арсенала». Судьи на VAR пригласили главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть повтор. Очевидно, что Артём Сокол не фолил на Соболеве — это спартаковец пробил по стопе соперника. Видимо, арбитры перестраховываются после того давления, которое в последнее время оказывается на них со стороны прежде всего Заремы Салиховой, но Безбородов спокойно разобрался в эпизоде.

Источник: Чемпионат.com

Сам «Спартак» мощно давил на самую слабую оборону РПЛ, активно прессинговал: форварды разбирали центральных защитников соперника, центрхавы хозяев играли три в три против центрхавов гостей, а латерали включались по крайним защитникам туляков. Команде Миодрага Божовича не хватало быстрых футболистов для контратак, а экс-игрок «Арсенала» Даниил Хлусевич (41 касание за 45 минут, пять кроссов и четыре удара) просто разрывал левый фланг Данила Степанова и бывшего спартаковца Аяза Гулиева. Гол хозяев назревал, а забили гости! Первый же шанс «оружейников» на угловом использовал Урош Радакович. Однако снова в дело вмешался VAR, и на сей раз Безбородов принял решение в пользу «Спартака». Хотя показалось, что Самуэль Жиго упал по собственной инициативе, а не от толчка серба.

За тайм красно-белые пробили девять раз по воротам Михаила Левашова, который, к слову, заменял травмированного Антона Коченкова. В створ — шесть. «Арсенал», чуть поднявший голову к перерыву, смог пробить три раза (в створ — два). По моментам команда Ваноли наиграла минимум на гол, но где-то спартаковцы были неточны в пасах, где-то спасал Левашов.

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Гол «Спартака» случился вскоре после перерыва, несмотря на то что начало второго тайма красно-белые провели не настолько мощно. Удивительно, но «оружейников» обезоружил простой длинный заброс защитника со своей половины поля. Георги Костадинов проиграл позицию Михаилу Игнатову, а опорники «Арсенала» и Степанов прозевали врывание Романа Зобнина из глубины. Тут уже и Левашов был бессилен.

Для Степанова, игрока молодёжной сборной России, эта игра превратилась в какой-то бесконечный кошмар. Ещё через четыре минуты левый защитник не успел закрыть дорогу к воротам Николсону после того, как Соболев отвалился от центральных защитников, свободно получил мяч между линиями (что опять же делали опорники туляков?) и вырезал голевую передачу на ямайца. Наконец-то дуэт Соболев — Николсон сработал именно как связка.

Источник: Чемпионат.com

При счёте 2:0 «Спартак» поймал свою волну. Почти каждый контрвыпад команды Ваноли завершался опаснейшим моментом. Если бы не прекрасные сейвы Левашова, то счёт быстро вырос бы до крупного. А Хлусевич просто простил свою бывшую команду, не забив в моменте, когда промахнуться было тяжелее, чем попасть. Тем не менее за четверть часа до конца Николсон оформил дубль: ямаец здорово прочитал эпизод и пошёл на подбор в нужную точку.

Статистика ударов в створ не в полной мере отражает преимущество «Спартака» во втором тайме — 13:10 (в створ — 3:1). Красно-белые одержали вторую победу в РПЛ при Ваноли и обходят в таблице «Нижний Новгород».

«Арсенал» не может выиграть уже на протяжении семи туров и остался на последнем месте. Вдобавок туляки потеряли ведущего игрока — Кингза Кангва. Замбиец заработал нелепое удаление после второй жёлтой карточки, исполнив штрафной без свистка, хотя Безбородов показал ему: жди сигнала.

Анатолий Романов

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