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21:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Георгий Джикия: один раз «Спартак» вылетал в 1976 году, но такого больше не повторится

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия исключил вылет команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета. Мы крутые? Да при чём тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается “Спартака”. Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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