Георгий Джикия: один раз «Спартак» вылетал в 1976 году, но такого больше не повторится

«Я не допускал возможности оказаться в зоне стыковых матчей или зоны вылета. Мы крутые? Да при чём тут крутые? Да, играли неудачно, но такое бывает. Давайте не будем разговаривать о зоне вылета, когда дело касается “Спартака”. Исторически это было один раз, в 1976 году, но такого больше не повторится», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.