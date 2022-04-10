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10 апреля, источник: Чемпионат.com

«Рефери — дерьмо, он сумасшедший». В матче «Спартака» снова судейский скандал

В «Арсенале» убеждены, что победу красно-белым принёс Безбородов.

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Источник: Чемпионат.com
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Матч с участием «Спартака» опять завершился судейским скандалом. Если после предыдущих туров на арбитров жаловались представители московского клуба, то теперь недовольны соперники красно-белых. У туляков есть вопросы и к главному судье Владиславу Безбородову из Санкт-Петербурга, и к работавшему на VAR Анатолию Жабченко.

Самое мощное высказывание после встречи команд Паоло Ваноли и Миодрага Божовича сделал полузащитник «Арсенала» Кингз Кангва. Замбиец остался очень недоволен своим удалением за вторую жёлтую карточку на 86-й минуте.

«Что с красной карточкой? Сами видели, рефери — дерьмо. Разве вы не видели этого? Что со второй жёлтой карточкой? Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую жёлтую. За что? Был ли судья на стороне “Спартака”? Конечно. Он сумасшедший, он судил в пользу “Спартака”, — приводит комментарий Кангва “Спорт-экспресс”.

Жёсткие и даже грубые слова Кангва удивили, поскольку перед назначением штрафного Безбородов показал замбийцу: удар нужно исполнять по свистку. Кингз явно видел жест арбитра. Но тут же пробил по мячу, не дожидаясь сигнала.

Тем не менее замбийца поддержал и руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев.

«Вам нравится судейство? Так и напишите, что не нравится. Правильно Кангва сказал, что судья — дерьмо. Штрафовать? А чем? Как вы будете штрафовать? Есть судейское руководство — они должны штрафовать. Кангва неправильно сказал? Правильно! Поддерживаю! Почему не засчитали гол чистый? Объясните? Если бы судья сам не забил сегодня, “Спартак” выиграл бы? Какое 3:0? Я вас прошу. Мужики, вы поймите, это не очень», — сказал Аджоев.

Источник: Чемпионат.com

Потом руководитель тульского клуба добавил:

«Можно поздравить с тремя набранными очками судью Безбородова. Он отработал “очень хорошо”. С первой и до последней минуты. Чистый гол, который забил Радакович, две жёлтые карточки Кангва, малейшее прикосновение нашего игрока к сопернику — свисток. Увидев, что творится в первом тайме, сразу сказал: осталось только, чтобы судья нам гол забил. Пока он не забьёт, мы не пропустим. Давайте разберём момент с нашим голом при счёте 0:0. Радакович забивает чистый гол, Безбородов его засчитывает, потом слушает в наушник подсказку женщины-арбитра (судьи AVAR Екатерины Курочкиной. — Прим. “Чемпионата”), идёт, смотрит повтор и соглашается с ней. Ну вот вам и Безбородов, у которого на груди нашивка рефери ФИФА. Всё это было бы очень смешно, если бы не было так грустно».

Аджоев имеет в виду гол Уроша Радаковича в первом тайме, отменённый после единоборства серба с Самуэлем Жиго. Этот эпизод действительно вызывает больше всего вопросов, поскольку показалось, что француз упал по собственной инициативе, а не из-за толчка со стороны защитника «Арсенала». Однако Безбородов, изучив видео, принял сторону «Спартака».

Источник: Чемпионат.com

.

Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов всё же поддержал Безбородова.

«Гол в ворота “Спартака” отменили правильно. Радакович нарушал правила, толкая Жиго. Безбородов правильно сделал, что дал завершиться атаке. Судьи на VAR тоже хорошо сработали: вмешались и пригласили Безбородова посмотреть на предмет нарушения правил со стороны игрока “Арсенала”. Отмена гола — правильное решение», — объяснил Федотов.

Ещё один момент вызвал вопросы у Божовича, пусть даже этот эпизод и завершился судейским решением в пользу «Арсенала». Тренер не понял, почему Жабченко позвал Безбородова смотреть повтор, когда Александр Соболев ударил по стопе Артёма Сокола в штрафной туляков. Миодраг не сомневается, что там не было никаких оснований ставить пенальти:

«У меня есть вопросы к VAR. Хотели придумать какой-то пенальти. Вот это непонятно. А во всём остальном — вопросов нет».

Кстати, Федотов и тут согласен с Безбородовым, который не стал назначать 11-метровый.

«Эпизод с Соболевым не может квалифицироваться как накладка. Накладка — это когда один игрок пробивает, а второй не успевает и совершает контакт в сторону соперника. Здесь же оба футболиста тянутся к мячу и идут на встречных курсах… Соболев коряво попадает по мячу, а дальше — по стопе Сокола… Очень близкое расстояние: нога защитника “Арсенала” уже вытянута и он пытается блокировать мяч — в таком случае инициатором контакта является футболист “Спартака”. При этом они оба смотрят на мяч. Правильное решение — продолжить игру. Такие эпизоды уже были».

Теперь будем ждать, как оценит судейство Безбородова ЭСК РФС. И накажут ли Кангва за его слова про арбитра.

Анатолий Романов

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