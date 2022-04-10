«Ростов» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

Воскресная встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев голами отметились Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43), Дмитрий Полоз (61) и Николай Комличенко (70, с пенальти). У гостей 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор (81). Железнодорожники с 35-й минуты играли меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна.

«Локомотив» с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 28 очков, вышел на десятую строчку. В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Сочи» 17 апреля, «Ростов» в этот же день встретится в гостях с тульским «Арсеналом».