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21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты «Ростова» на своем поле крупно обыграли московский «Локомотив» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев голами отметились Кирилл Щетинин (33-я минута), Максим Осипенко (43), Дмитрий Полоз (61) и Николай Комличенко (70, с пенальти). У гостей 11-метровый удар реализовал Вильсон Изидор (81). Железнодорожники с 35-й минуты играли меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна.

«Локомотив» с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов», набрав 28 очков, вышел на десятую строчку. В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Сочи» 17 апреля, «Ростов» в этот же день встретится в гостях с тульским «Арсеналом».

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