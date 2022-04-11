Карпин: «Спортивный принцип в РПЛ нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов»

В связи с началом российской спецоперации на Украине ФИФА разрешила легионерам в России приостановить контракты с клубами и доиграть сезон в других странах. После этого ряд легионеров покинул команды РПЛ. Одними из самых пострадавших оказались клубы из Ростова-на-Дону и Краснодара, где из-за запрета на полеты футболисты вынуждены передвигаться на поездах. Ранее Карпин предложил представить, что бы говорили в «Зените», если бы боевые действия велись на границе с Петербургом и были основания для отъезда их легионеров.
«Он [спортивный принцип] нарушен абсолютно во всем, я могу привести множество доводов. Некоторые страны, чтобы не нарушать спортивный принцип, запретили регистрировать новых игроков. У ряда клубов нашего чемпионата игроки покинули команду, а у ряда других они остались», — приводятся слова Карпина на сайте клуба.