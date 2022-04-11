Тренер «Локомотива» назвал причины разгромного поражения от «Ростова»

«Мы очень неважно начали игру. “Ростов” с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все», — приводит слова Хапова на послематчевой пресс-конференции сайт «Локомотива».