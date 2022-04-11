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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Локомотива» назвал причины разгромного поражения от «Ростова»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Заур Хапов назвал поражение от «Ростова» ударом по команде, а также отметил, что 17-часовая дорога до Ростова-на-Дону не может являться оправданием разгрома.

Ростов
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Источник: РИА "Новости"

Московский «Локомотив» в воскресенье в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл в гостях «Ростову» — 1:4.

«Мы очень неважно начали игру. “Ростов” с первых минут во всем был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах. То, что мы планировали, не получалось. И когда счет стал 2:0, и после удаления уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло. На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать все, исправлять все», — приводит слова Хапова на послематчевой пресс-конференции сайт «Локомотива».

Для Хапова эта игра стала первой после его назначения на пост главного тренера. На матч с «Ростовом» футболисты отправились поездом из-за приостановки действия аэропорта в Ростове-на-Дону.

«Мы добирались 17 часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас. Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина. Команда старалась, играла, но сложно было при сегодняшнем настрое “Ростова” что-то им противопоставить», — подвел итоги игры тренер железнодорожников.

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