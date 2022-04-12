В России хотят возродить Кубок лиги. Дебют Акинфеева, голы Павлюченко, победа «Зенита» — вспоминаем розыгрыш Кубка РФПЛ-2003

На прошлой неделе появились слухи, что в российском футболе появится новый турнир — Кубок лиги. Предположительно за трофей будут рубиться клубы РПЛ: 16 команд, с ⅛ финала, по два матча — дома и в гостях.

Подождите. А точно этот турнир новый? Ведь в 2003 году уже был разыгран Кубок РФПЛ — даже по аналогичной схеме. Давайте вспомним единственный на данный момент розыгрыш уникального трофея, который хранится в музее «Зенита».

Об учреждении Кубка Премьер-лиги объявили в начале 2003-го. Планировалось, что матчи будут проводиться в паузы на игры сборных: это давало возможность топ-клубам проверить в деле ближайший резерв, аутсайдерам — закалить футболистов в кубковых рубках, а середнякам — выиграть профессиональное соревнование под эгидой РФС. Победитель не получал путевку в еврокубки, зато игроков обещали наградить (помимо медалей) званиями мастеров спорта. Командам разрешили делать по пять замен — опередили время на 17 лет.

Теперь нужно вспомнить участников. 8 клубов играют в РПЛ и сейчас — «Зенит», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Крылья Советов», «Рубин», «Ростов». 6 команд обитают в ФНЛ и ФНЛ-1 — «Торпедо», «Сатурн», «Ротор», «Шинник», «Алания», «Черноморец». «Торпедо-Металлург» и «Уралан» прекратили свое существование.

⅛ финала — дебют Акинфеева, первый гол Радимов за «Зенита», неизвестные спартаковские бразильцы

«Тор-Мет», футболисты которого более полугода не получали зарплату, выбил чемпиона России: «Локомотив», кажется, и не собирался бороться за непонятный кубок, поэтому спокойно проиграл в первом матче 0:3.

«Зенит» с загадочным тренером Петржелой прошел ЦСКА за счет гостевого гола. В Санкт-Петербурге дебютировал за родной клуб Владислав Радимов и забил победный гол со штрафного — 2:0.

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А в ответной игре случилось еще более знаменательное событие для российского футбола. На 20-й минуте вместо Вениамина Мандрыкина на ужасное поле стадиона «Динамо» вышел еще 16-летний Игорь Акинфеев (17 исполнится через 6 дней). Начал с волевой победы: ЦСКА пропустил с пенальти от Радимова, Кириченко сравнял, а Самодин сделал дубль, но в четвертьфинал все равно пробрался «Зенит».

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«Спартак» в Раменском проиграл «Сатурну» 2:3 — дубль сделал безвестный бразилец Андре. Во второй встрече красно-белые ответили счетом 5:2 с дублем новичка Романа Павлюченко, мячом еще более странного бразильца Гина и последним голом за «Спартак» Артема Безродного. Да, ответка состоялась на тренировочной базе в Тарасовке в присутствии 100 зрителей.

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В московском дерби «Торпедо» выиграло у «Динамо», «Ротор» разгромил «Крылья», «Шинник» точнее «Рубина» пробил пенальти, гол Романа Адамова не спас «Ростов» в противостоянии с «Черноморцем», а «Алания» убрала с пути ветеранов из Элисты.

¼ финала — рубка «Зенита» и «Спартака», торпедовское дерби

Главное противостояние четвертьфиналов — «Зенит» против «Спартака». В Санкт-Петербурге хозяева выиграли 1:0, а в Москве красно-белые вели после сумасшедшего удара Александра Данишевского. Но снова зарешал Радимов: сравнял счет и вывел команду в полуфинал.

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Параллельно решался вопрос, какое «Торпедо» круче. Выяснилось, что лужниковское. Голы Владимира Леонченко, Константина Зырянова и Мантаса Самусеваса позволили «Тор-Мету» сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате.

«Черноморец» побил «Аланию», а «Ротор» — «Шинник». Кстати, знаете, кто забил ярославцам в первом матче? Эльдар Низамутдинов! В мае ему исполнится 41 год, а он продолжает забивать за «Шинник»!

Полуфинал — «Торпедо» и «Шинник» на выход

Поговаривали, что Кубок РФПЛ придумал Виталий Мутко специально для «Зенита». Но почему-то именно питерцам достался самый тяжелый путь к решающему матчу. В полуфинале футболисты Петржелы сыграли с третьей московской командой подряд.

Питерский молодняк и чехи шансов «Торпедо» не оставили, хотя столичные футболисты и спаслись от 0:2 в первой игре. Голы Быстрова, Макарова, Горака и Ширла — и «Зенит» в финале.

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А «Черноморец», одной ногой уже стоявший на вылет в первую лигу, выиграл у «Шинника» и получил возможность взять первый трофей в своей истории.

Финал — без шансов для Новороссийска

Сергей Павлов собрал в «Черноморце» опытный костяк (Левицкий, Тчуйсе, Варламов, Мор, Терехин), но зенитовские юнцы как будто и не заметили недавних звезд российского футбола.

Уже на 16-й минуте первого финального матча «Зенит» остался в меньшинстве, а после этого Николаев, Коноплев и Макаров закинули южанам три безответных гола.

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Ответный матч превратился в формальность: Радимов забил дежурный мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром турнира, а «Черноморец» удержал почетную ничью 2:2.

«Зенит» стал первым и, как выяснилось, последним обладателем Кубка РФПЛ. Перед стартом сезона-2004 на общем собрании членов лиги было принято решение не проводить турнир в новом году: из-за «высокой плотности матчей чемпионата России и приоритетного значения интересов национальной сборной». Таким образом, кубок остался в Санкт-Петербурге на вечное хранение.