Аршавин посмеялся над статистическими показателями Глушакова в игре с ЦСКА

«Знаешь, почему он столько пробежал? Посмотри точность передач, каждая вторая чужому идёт. Если бы точность передач была выше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства — 25%. Из четырёх одно выиграно. И вы им восхищаетесь всю программу, один час 14 минут уже. Если бы я 11 тысяч метров пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».