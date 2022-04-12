Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона
Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона. Об этом журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Рубин
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Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона. Об этом журналист Фабрицио Романо в твиттере.
Согласно данным источника, «Наполи» согласовал последние детали контракта с игроком. Экс-футболист «Рубина» будет выступать за неаполитанцев со следующего сезона.
Ранее стало известно, что «Рубин» и 21-летний Кварацхелия приостановили действие контракта, а затем договорились о его расторжении. С 31 марта он выступает за «Динамо» Батуми.