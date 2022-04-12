В матче «Спартак» — «Арсенал» арбитры серьезно нарушили правила. Нужно приостановить проект ВАР

Что произошло

На 9-й минуте матча «Спартак» — «Арсенал» (3:0) бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Безбородов, допустила нарушение пункта 10 протокола видеоарбитра (ВАР). В нем говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести “видеопросмотр”, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанным с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».

В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.

Виктор Мозес выполняет угловой. Виктор Мозес выполняет угловой. «Спартак» — «Арсенал»: защитник туляков сыграл безрассудно, ошибочно не назначен пенальти в пользу красно-белых Виктор Мозес.

По всей видимости, после этого Безбородову по рации поступил сигнал от кого-то из видеоассистентов: Анатолия Жабченко (ВАР) или Екатерины Курочкиной (АВАР). По неофициальной информации, которая пока не нашла подтверждения, голосовой сигнал пришел от Курочкиной, обладающей небольшим опытом работы помощником видеоарбитра.

Видеоассистенты начали проверку единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар. Все, что написано в этом абзаце, сделано вопреки протоколу ВАР — начиная с того момента, когда арбитр дал ВАР возможность начать проверку.

Подобное уже было в 2020 году

Случившееся похоже на эпизод матча 11-го тура чемпионата России-2020/21 «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Казанский клуб тогда опротестовал результат, но КДК этот протест отклонил.

«Рубин» настаивал, что арбитр Михаил Вилков совершил техническую ошибку и нарушил протокол ВАР. Спор шел вокруг того, была ли возобновлена игра — был ли выполнен штрафной удар. Вилков тогда попытался выйти из ситуации, объясняя, что штрафной удар был выполнен по катившемуся мячу, значит, его следовало повторить. В этом случае матч не мог считаться возобновленным, а судья, по его мнению, имел право пойти к монитору, что Вилков и сделал. «Рубин» же с помощью видеозаписи продемонстрировал, что мяч не катился, а действия рефери следовало рассматривать как прямое нарушение правил.

Основание для протеста

Что касается игры «Спартак» — «Арсенал», то доказывать, по сути, ничего и не нужно. На видеозаписи телетрансляции видно, что угловой удар был выполнен Мозесом и мяч вошел в игру. А видеоассистент (предположительно, Курочкина) с опозданием проинформировал судью Безбородова, что матч не нужно возобновлять, потому что необходимо провести проверку.

Фактически, если бы арбитр назначил пенальти, а «Спартак» его реализовал, у «Арсенала» возникли бы основания для подачи протеста. Снова вынужден отметить: сегодня применение видеоарбитров в нашем футболе с учетом всех проблем и обстоятельств приносит больше вреда, чем пользы.

Скоро исполнится год с того момента, как произошла смена куратора проекта ВАР. Прекратилось сотрудничество между РФС и Леонидом Калошиным. После этого новым куратором был назначен Кирилл Верхолетов, который в отличие от Калошина только организатор, менеджер, но не специалист по теме видеоарбитров и не ВАР-инструктор.

За это время лекции судьям читали грек, португалец (приехавший из Греции знакомый Витора Мануэла Мелу Перейры) и Василий Казарцев (действующий судья, считающийся одним из лучших теоретиков в области ВАР). Эти занятия были необходимы для получения лицензий новыми видеоассистентами — только они могли пойти в зачет претендентам на право работать ВАР.

Своего (русского или иностранного) постоянного ВАР-инструктора у нас нет, хотя его давно ищут. Именно этим в первую очередь я объясняю существование следующих проблем:

как показала практика, не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;.

не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;.

действия видеоассистентов не только не помогают исправлять ошибки, а, наоборот, увеличивают их число и вызывают скандалы;.

футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;.

отсутствуют внятные разъяснения и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства.

Случившееся в матче «Спартак» — «Арсенал» — еще один негативный пример. До конца чемпионата шесть туров (48 встреч) и одна перенесенная игра. Вы уверены, что в них нужно использовать видеоарбитров?