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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В матче «Спартак» — «Арсенал» арбитры серьезно нарушили правила. Нужно приостановить проект ВАР

Эксперт «СЭ» — об инциденте, случившемся в Тушине на игре 24-го тура Тинькофф чемпионата России.

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Что произошло

На 9-й минуте матча «Спартак» — «Арсенал» (3:0) бригада арбитров, которую возглавлял Владислав Безбородов, допустила нарушение пункта 10 протокола видеоарбитра (ВАР). В нем говорится, что «если игра была остановлена и возобновлена, судья не может произвести “видеопросмотр”, за исключением случая ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или возможного нарушения, наказуемого удалением, связанным с агрессивным поведением, плевком, укусом или крайне оскорбительным, обидным и/или нецензурным действием (действиями)».

В матче в Тушине мяч вышел за пределы поля, а затем Виктор Мозес после сигнала (свистка) судьи выполнил угловой удар. Мяч вошел в игру. Произошло как раз то, о чем говорится в правилах (протоколе ВАР): игра была остановлена и возобновлена.

Виктор Мозес выполняет угловой. Виктор Мозес выполняет угловой. «Спартак» — «Арсенал»: защитник туляков сыграл безрассудно, ошибочно не назначен пенальти в пользу красно-белых Виктор Мозес.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

По всей видимости, после этого Безбородову по рации поступил сигнал от кого-то из видеоассистентов: Анатолия Жабченко (ВАР) или Екатерины Курочкиной (АВАР). По неофициальной информации, которая пока не нашла подтверждения, голосовой сигнал пришел от Курочкиной, обладающей небольшим опытом работы помощником видеоарбитра.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Видеоассистенты начали проверку единоборства Александра Соболева и Артема Сокола, в котором спартаковец получил удар по голеностопу. Затем они предложили Безбородову подойти к монитору и посмотреть видеозапись. Судья остался при своем мнении, не квалифицировал действия защитника как нарушение правил и не назначил 11-метровый удар. Все, что написано в этом абзаце, сделано вопреки протоколу ВАР — начиная с того момента, когда арбитр дал ВАР возможность начать проверку.

Источник: Спорт-Экспресс

Подобное уже было в 2020 году

Случившееся похоже на эпизод матча 11-го тура чемпионата России-2020/21 «Краснодар» — «Рубин» (3:1). Казанский клуб тогда опротестовал результат, но КДК этот протест отклонил.

«Рубин» настаивал, что арбитр Михаил Вилков совершил техническую ошибку и нарушил протокол ВАР. Спор шел вокруг того, была ли возобновлена игра — был ли выполнен штрафной удар. Вилков тогда попытался выйти из ситуации, объясняя, что штрафной удар был выполнен по катившемуся мячу, значит, его следовало повторить. В этом случае матч не мог считаться возобновленным, а судья, по его мнению, имел право пойти к монитору, что Вилков и сделал. «Рубин» же с помощью видеозаписи продемонстрировал, что мяч не катился, а действия рефери следовало рассматривать как прямое нарушение правил.

Основание для протеста

Что касается игры «Спартак» — «Арсенал», то доказывать, по сути, ничего и не нужно. На видеозаписи телетрансляции видно, что угловой удар был выполнен Мозесом и мяч вошел в игру. А видеоассистент (предположительно, Курочкина) с опозданием проинформировал судью Безбородова, что матч не нужно возобновлять, потому что необходимо провести проверку.

Фактически, если бы арбитр назначил пенальти, а «Спартак» его реализовал, у «Арсенала» возникли бы основания для подачи протеста. Снова вынужден отметить: сегодня применение видеоарбитров в нашем футболе с учетом всех проблем и обстоятельств приносит больше вреда, чем пользы.

Скоро исполнится год с того момента, как произошла смена куратора проекта ВАР. Прекратилось сотрудничество между РФС и Леонидом Калошиным. После этого новым куратором был назначен Кирилл Верхолетов, который в отличие от Калошина только организатор, менеджер, но не специалист по теме видеоарбитров и не ВАР-инструктор.

За это время лекции судьям читали грек, португалец (приехавший из Греции знакомый Витора Мануэла Мелу Перейры) и Василий Казарцев (действующий судья, считающийся одним из лучших теоретиков в области ВАР). Эти занятия были необходимы для получения лицензий новыми видеоассистентами — только они могли пойти в зачет претендентам на право работать ВАР.

Своего (русского или иностранного) постоянного ВАР-инструктора у нас нет, хотя его давно ищут. Именно этим в первую очередь я объясняю существование следующих проблем:

  • как показала практика, не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;.
  • не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;.
  • действия видеоассистентов не только не помогают исправлять ошибки, а, наоборот, увеличивают их число и вызывают скандалы;.
  • футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;.
  • отсутствуют внятные разъяснения и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства.

Случившееся в матче «Спартак» — «Арсенал» — еще один негативный пример. До конца чемпионата шесть туров (48 встреч) и одна перенесенная игра. Вы уверены, что в них нужно использовать видеоарбитров?

Александр Бобров

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Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
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