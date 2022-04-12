«Из Дзюбы вышел бы отличный бразилец»: Клаудиньо — о России, морозах и Пеле

«Ничего не имею против снега, лишь бы не было слишком холодно!»

— На улице апрель, а за окном идет снег. Каково это ощущать человеку из Бразилии?

— Очень странное чувство, ни на что не похожее! Представить не мог, что снег будет идти до апреля — мне сказали, что такое здесь максимум до февраля. Но я нормально к этому отношусь, вокруг красиво и необычно. Мы, бразильцы, совсем к этому не привыкли — каждый день выходить из дома, приезжать на тренировку и видеть повсюду снег. Но ничего не имею против снега, лишь бы не было холодно!

— Какой матч был холоднее — декабрьский против «Динамо» или мартовский против «Крыльев Советов»?

— Точно против «Крыльев». В Самаре был просто страшный мороз! Я почти не чувствовал ног, руки даже в перчатках чуть не отмерзли, а уши как будто горели от такой низкой температуры. Думаю, холод ощущался еще сильнее из-за ветра, которого не было в декабре в Москве.

— А что самое неприятное в матчах на морозе?

— Ты не чувствуешь ног, толком не получается ни бить по мячу, как ты привык, ни бежать. В итоге немного теряешь ощущение, что контролируешь себя и игровой процесс. Но к этому все равно нужно привыкать любыми способами, чтобы даже в таких условиях приносить команде максимум пользы.

— Есть шутка, что в Петербурге специально построили стадион с крышей, чтобы приглашать бразильцев. Перед переходом в «Зенит» Малком сразу рассказал вам о том, что арена теплая?

— Да, разумеется! От него я узнал, что у «Зенита» крытый стадион и там всегда приятная температура. Помню, что мне тогда очень понравилась эта новость!

— Домашние матчи вы проводите при комфортной температуре, но на выезде все равно приходится играть при плохой погоде. С середины октября по середину апреля у Зенита была всего одна победа в шести выездных матчах. Это можно объяснить тем, что приходилось играть в мороз?

— Думаю, нет. Среди этих матчей были действительно отличные, в которых мы заслуживали победы. В той же Самаре мы пропустили гол на последних секундах и сыграли вничью. Считаю, нам нужно уделять больше внимания постоянной концентрации на игре в течение всех 90 минут, а не тому, при каких погодных условиях мы играем.

— Ладно, больше не будем о погоде. Вы в России уже больше полугода. Что за это время удивило вас больше всего, если не говорить о морозах?

— Думаю, язык. Русский пока не дается мне настолько, чтобы уверенно общаться с людьми, и это усложняет коммуникацию, но я стараюсь объясняться тем набором слов и фраз, которые уже успел выучить. Очень сложный язык!

— Халк привозил из Бразилии некоторые продукты — черные бобы, например. А что вы привозите в Петербург с родины?

— Я тоже привожу фасоль, а еще фарофу, это обжаренная мука из маниока (клубнеплодное тропическое растение), тапиоку (продукт из корней маниока), молочную муку. Это основное. Наверняка что-то есть еще, но сейчас уже не вспомню.

— Кстати, о Халке. Вы рассказывали, что он давал вам кое-какие советы, когда вы пересеклись в сборной. Можете вспомнить самый ценный совет от Халка?

— Он сказал, что Россия — очень спокойная страна, любит футбол. Рассказал, что «Зенит» — превосходный клуб, в котором я быстро освоюсь, что мой игровой стиль очень подходит «сине-бело-голубым». Посоветовал не расслабляться и сохранять голову холодной, и тогда все получится. Думаю, мне удалось применить эти советы на практике — я доволен тем, как идут мои дела в Петербурге, и надеюсь, что продолжу писать свою историю здесь и вписывать свое имя в историю «Зенита». Она у клуба замечательная!

— Сейчас у вас уже есть кое-какой опыт успешной адаптации в России. Что посоветуете Юри Алберто?

— Я много говорил с ним перед его переходом, сказал, что я и моя семья готовы помочь во всем, что ему потребуется. Конечно, Юри — самый новенький из бразильцев здесь, но я вижу, что он быстро осваивается, это уже заметно по его действиям на поле. А дальше будет еще заметнее!

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«Знаю на русском больше слов, чем Дзюба на португальском»

— Кумиром вашего детства был Роналдиньо. Какой его гол или финт вам нравится больше всего?

— Сложно выбрать один трюк, так что назову два — тройное сомбреро (перекидывание мяча через голову соперника — ред.) и эластико (резкое перемещение мяча от внешней стороны стопы к внутренней — ред.). А любимый его гол — на ЧМ-2002 со штрафного за шиворот Дэвиду Симену в матче с англичанами.

— Вам приходилось когда-нибудь встречать Роналдиньо?

— Нет, я не знаю его лично, мы никогда не говорили с ним, но для меня он идол и пример для подражания, на игре которого я вырос.

— Что сказали бы ему, если бы оказались перед ним?

— Поблагодарил бы его за вдохновение и за то, что он делал так, чтобы мои глаза блестели, когда я видел его на экране телевизора. Во многом из-за него я стал профессиональным футболистом.

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— Вы воспитанник «Сантоса», клуба, за который играл Пеле. Видели его хоть раз?

— Да, мы виделись с Пеле! Более того, я как-то тренировался с его сыном Джошуа, а один из моих тренеров в «Сантосе» был сыном одноклубника Пеле. Так мы и познакомились лично с Королем футбола — жаль, пообщаться как следует не удалось, только поздоровались и пожелали друг другу удачи.

— Зенитовский прообраз Роналдиньо — Андрей Аршавин, который играл в те же времена. Что-нибудь знаете о нем?

— Ну конечно, я знаю Аршавина — смотрел много игр с ним, когда он выступал в «Арсенале», даже играл за него в футбольном симуляторе. Он был фантастическим футболистом, настоящей легендой, работягой, который мог закрыть любую позицию в атакующей линии. Восхищался его игрой.

— Ну с Аршавиным-то вы точно общались.

— На самом деле мы не общались, потому что я не понимаю русский язык, но виделись в «Зените» уже несколько раз — и всегда это очень приятные встречи.

— Дуглас Сантос говорит, что Данил Круговой похож на бразильца по манере игры, Дзюба иногда называет себя Дзюбиньо на бразильский манер. Кто из россиян в Зените больше всего похож на бразильца по вашей версии?

— Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артема и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец! И соглашусь с Дугласом — Круг тоже играет вполне по-бразильски, качественно и сильно.

— Дзюба часто говорит на испанско-португальский манер «Бамос!». Чей словарный запас больше — ваш на русском или Артема на португальском?

— Думаю, что все же мы, бразильцы, знаем больше слов на русском, чем он на португальском, хаха! Но и он, конечно, от нас не очень отстает — за крепким словом в карман не полезет. Артем — отличный парень, рядом с ним никогда не бывает скучно.

«Да, я стал меньше забивать, но помогаю команде иначе»

— Вы очень ярко дебютировали в «Зените», многие называли вас лучшим футболистом осенней части РПЛ. Но в 2022 году у вас пока одна голевая передача. Это вас беспокоит?

— Если скажу, что совсем не беспокоит, это будет неправдой. Разумеется, я всегда хочу помогать команде своими голами и результативными передачами. Но ничего, сейчас эта помощь выражается чуть иначе — я отрабатываю в обороне, начинаю атаки из глубины и пусть не отдаю последний пас под голевой удар, но участвую в построении комбинации, которая приведет к взятию ворот. Да, раньше я играл ближе к чужой штрафной, а сейчас опустился ниже, но я счастлив, когда делаю ту работу, которая приносит пользу.

— Зато у Малкома этой весной уже четыре гола. Он вас не подкалывает из-за этого?

— Нет, у нас с ним нет никакого соперничества на этой почве. Совсем наоборот — каждый радуется за другого, когда тому удается отличиться результативным действием. Очень круто, что у Малки так складывается этот сезон, потому что в прошлом дела у него шли не слишком хорошо. Он заслужил все, что сейчас с ним происходит.

— Какой матч для вас памятнее — финал Олимпиады или дебют в Лиге чемпионов против «Челси» в Лондоне?

— Оба оставили во мне самые теплые воспоминания, потому что такие события в жизни и карьере происходят лишь один раз. И я всегда буду помнить о них. Порой накатывает ностальгия то по первому, то по второму, но в итоге оба памятны для меня, так что назову и тот, и другой.

— Олимпиада — это всегда большая спортивная тусовка. Видели кого-нибудь из звезд других видов спорта в Токио?

— Никого не видел, потому что на Играх мы жили не в Олимпийской деревне, а в другом месте. Успели познакомиться только с женской сборной Бразилии по футболу, узнали лично Марту и других ярких футболисток. С другими спортсменами встретиться так и не довелось.

— А с кем из олимпийских призеров хотели бы познакомиться?

— Если фантазировать, то мне очень нравится скейтбординг и серфинг — хотелось бы встретиться с теми, кто приносил Бразилии победы в этих дисциплинах: с серфингистом Итало Феррейрой и со скейтбордистками Летицией Буфони и Раисой Леал.

— Вернемся на «Стэмфорд Бридж». Каково провести первый матч в еврокубках против самой сильной команды мира на ее историческом стадионе?

— Это был очень сложный матч, заполненные трибуны болели за своих, а «Челси» хотелось красиво начать защиту титула. Считаю, мы великолепно провели игру и заслужили другой результат — мне удался дебют в ЛЧ, но не только я, а вся команда сыграла на твердую пятерку. Счастлив, что мне довелось сыграть в таком матче — воспоминания о нем, несмотря на итоговый счет, остались очень крутые.

— Малком сказал, что готов отрабатывать свой контракт с «Зенитом», даже если российские клубы не пустят в еврокубки. Вы с ним солидарны?

— Я не могу предвидеть будущее и не хочу жить будущим, для меня важнее всего настоящий момент. Сейчас я футболист «Зенита», у меня впереди четыре года контракта с «сине-бело-голубыми», я счастлив в Петербурге и мечтаю помочь команде завоевать очередной титул и стать вместе с ней чемпионом России.