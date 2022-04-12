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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» подписало контракт с 17-летним хавбеком камерунского происхождения

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Оливье Кенфаком.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Кенфак предпочитает выступать в группе атаки, может играть и справа, и слева. Находясь на просмотре, Оливье принимал участие в контрольных играх “Динамо-2” и отметился забитым мячом во ворота основной команды.

Родители Кенфака — этнические камерунцы, его отец много лет живет и работает в России (в Краснодарском крае). На текущий момент Оливье будет выступать, в основном, за молодёжную команду «Динамо», — сказано в заявлении пресс-службы московского клуба в телеграм-канале.

Сообщается, что 17-летний Кенфак подписал соглашение сроком на два года — до 2024.

«Динамо» с 49 очками занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место.

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