Далглиш предложил отдать Украине место на ЧМ-2026 без квалификации

«Нужно с огромным уважением относиться к украинским игрокам и футбольной ассоциации. То, что они оказались в таком положении, — не их вина. Большинство играют не в Украине, но у них есть семьи, на которые это серьезно повлияло. Думаю, на них нельзя давить, это было бы несправедливо. Может, стоит дать им небольшую оливковую ветвь и сказать: “На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу же. Вам не нужно проходить через квалификацию”. Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было отлично предложить им такое решение, если они захотят», — сказал легендарный игрок и экс-тренер «Ливерпуля».