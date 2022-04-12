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14:25 (мск), источник: Sports.Ru

Далглиш предложил отдать Украине место на ЧМ-2026 без квалификации

Кенни Далглиш считает, что сборная Украины должна выйти на ЧМ-2026 без квалификации.

УкраинаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Есть вероятность, что сборная Украины не сможет сыграть против Шотландии в полуфинале стыков. Если это произойдет, то Шотландия пройдет в финал, где встретится с Уэльсом.

«Нужно с огромным уважением относиться к украинским игрокам и футбольной ассоциации. То, что они оказались в таком положении, — не их вина. Большинство играют не в Украине, но у них есть семьи, на которые это серьезно повлияло. Думаю, на них нельзя давить, это было бы несправедливо. Может, стоит дать им небольшую оливковую ветвь и сказать: “На следующий чемпионат мира вы выйдете сразу же. Вам не нужно проходить через квалификацию”. Это стало бы способом продемонстрировать уважение. Думаю, было отлично предложить им такое решение, если они захотят», — сказал легендарный игрок и экс-тренер «Ливерпуля».

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