Мостовой: Для ЦСКА чемпионская гонка в РПЛ закончилась

«Я был одним из немногих, кто сказал, что ЦСКА внесет интригу в чемпионскую гонку и поборется с “Динамо” и “Зенитом”. После этих двух не понятных для меня потерь очков в матчах с “Уралом” и “Химками”, я считаю, для них все закончилось. Думаю, уже не стоит говорить о ЦСКА как о претенденте на чемпионство», — сказал Мостовой ТАСС.