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18:18 (мск), источник: Sport24

Мостовой: Для ЦСКА чемпионская гонка в РПЛ закончилась

Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой считает, что потери очков в матчах РПЛ с футбольными клубами «Урал» из Екатеринбурга и «Химки» из Московской области не позволят московскому ЦСКА бороться за победу в чемпионате.

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Источник: Sport24

3 апреля ЦСКА со счетом 2:2 сыграл вничью с «Уралом», а 9 апреля уступил «Химкам» (2:4). На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 24 матчах, уступая лидеру петербургскому «Зениту» девять очков.

«Я был одним из немногих, кто сказал, что ЦСКА внесет интригу в чемпионскую гонку и поборется с “Динамо” и “Зенитом”. После этих двух не понятных для меня потерь очков в матчах с “Уралом” и “Химками”, я считаю, для них все закончилось. Думаю, уже не стоит говорить о ЦСКА как о претенденте на чемпионство», — сказал Мостовой ТАСС.

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