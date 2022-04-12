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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Манчини просто плюнул на «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об уходе тренера Роберто Манчини из «Зенита» в 2018 году.

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы не раз общались с Манчини. Я ещё помню, как он играл. Кстати, играл хорошо, был очень техничным футболистом. Но оценка одна, и он сам в этом мне признался. Он во всём виноват — что они не попали в Катар. Конечно, игроки — исполнители, но после чемпионата Европы, в принципе, всё те же.

А в “Зените” была простая история. Он начинал с того, что команда шла на первом месте. Но где-то в октябре появился инсайд, что его назначат тренером сборной. И он с этого момента уже был целиком в сборной, а на “Зенит” просто плюнул. Вот и всё, такое было отношение. А что касается его человеческих качеств, про это надо спрашивать у Дзюбы и Шатова», — сказал Орлов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Такой Футбол».

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