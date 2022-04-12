В России объяснили решение «Зенита» по Нуралы Алипу

«В момент, когда только Алипа позвали на просмотр, были вопросы о его необходимости. Мы думали, что это возможно в будущем замена Ракицкому, а так как сейчас Ярослава в команде вообще нет, взятие Алипа в аренду было правильным решением. У него во многом схожи функции и возможности с Ракицким. Почему не играет полностью матчи? Тут вопрос в надежности и доверии главного тренера, потому что он делает выводы не из матчей, а из тренировочного процесса. Вопрос надежности, на мой взгляд, в отношении центрального защитника для сегодняшнего “Зенита” — это очень важный критерий.