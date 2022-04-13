Пора в Европу! 7 футболистов сборной России, которым летом стоит покинуть РПЛ

РПЛ оказалась в непривычном положении. Наши клубы на неопределённый срок остались без еврокубков, а финансовая ситуация в командах в ближайшее время может пошатнуться. История показывает, что, когда в лиге становится меньше денег, футболисты уезжают за границу в поисках лучшей жизни. Поэтому представим, что в Европе захотят забрать кого-нибудь из наших. Тем более этот сценарий не выглядит совсем не реалистичным (правда, вряд ли стоит ждать трансферов в «Баварию» или «Ливерпуль»).

Сейчас в России есть как минимум семь игроков, которые вполне могли бы покинуть РПЛ уже этим летом. Все они вызываются в сборную.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Вероятно, самый очевидный претендент на отъезд в Европу. Сафонов за последние пару лет сильно прокачался и по праву считается одним из лучших вратарей РПЛ. Transfermarkt оценивает Матвея в € 16 млн, но пока слухи сватают футболиста «Краснодара» только в «Зенит». Правда, в Санкт-Петербург 23-летнего голкипера вряд ли отпустят. А вот если будет интерес из Европы, Галицкий может и согласиться.

В этом сезоне у Сафонова 21 матч в РПЛ и 20 пропущенных голов. А «Краснодар» в зимнее межсезонье лишился толпы легионеров, но пока держится на пятом месте в таблице.

Дмитрий Баринов, «Локомотив»

Тут уже больше конкретики. По нашей информации, Бариновым в зимнее трансферное окно интересовалась «Валенсия». Да и сам полузащитник никогда не скрывал, что хотел бы поиграть в Европе. Правда, и тут может вмешаться «Зенит». По последним сообщениям, чемпионы России хотят переманить Дмитрия к себе. Но в таком возрасте (Баринову 25 лет) вполне можно попутешествовать. Его стоимость оценивают в € 12 млн. И сам полузащитник давно мечтает именно о Европе.

У Баринова в этом сезоне 19 матчей в РПЛ, два ассиста и целых 10 жёлтых карточек. Его «Локо» держится рядом с «Краснодаром» — на шестом месте.

Арсен Захарян, «Динамо»

Потенциально один из сильнейших футболистов РПЛ. Захаряну всего 18 лет, а он уже сверкает на взрослом уровне. Осенью мы сообщали, что за Арсеном следил даже мадридский «Реал». Сам полузащитник говорит о желании поиграть в Европе и выдаёт такие цитаты: «Шварц ставит нам европейский футбол. Поэтому думаю, что мой стиль приспособлен к такому футболу».

В нынешнем сезоне Захарян отбегал 23 матча в РПЛ, забил пять мячей и отдал столько же голевых передач. Юного хавбека уже оценивают на уровне Баринова — в € 12 млн.

Игорь Дивеев, ЦСКА

Наши защитники тоже могут быть востребованы в Европе. Не секрет, что Дивеевым ещё до перехода в ЦСКА интересовался лондонский «Арсенал». А сейчас к 22-летнему футболисту присматриваются «Наполи» и «Венеция».

Сам Игорь пока отговаривается. Вот фрагмент из его интервью «СЭ»: «Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА».

У Дивеева в этом сезоне 21 матч в РПЛ, в которых он получил всего две жёлтые карточки и даже забил два гола. Его стоимость — € 6 млн.

Даниил Фомин, «Динамо»

Ещё один динамовец. Агент футболиста Александр Маньяков уверяет, что к Фомину есть конкретный интерес у «Кристал Пэлас» и что английский клуб к нему ещё вернётся. Даниил в отличном возрасте для отъезда — ему 25 лет. А его стоимость оценивают в € 9 млн.

В этом сезоне Фомин провёл 23 матча в РПЛ, забил девять голов и отдал два ассиста. А ещё он отличный пенальтист! Шесть мячей — как раз с точки. «Динамо» с помощью Фомина и Захаряна бьётся с «Зенитом» за чемпионство.

Зелимхан Бакаев, «Спартак»

Удивительно, но контракт полузащитника, рассчитанный до этого лета, до сих пор не продлён. Бакаевым тоже интересуется «Зенит», но почему бы кому-нибудь за границей не обратить внимание на бесплатного вингера? Агент Герман Ткаченко, чья компания представляет интересы Зелимхана, недавно заявил «Чемпионату», что разговоры с европейскими клубами по футболисту «Спартака» имели место. Правда, сам Бакаев уверяет, что хочет остаться в родной команде.

В нынешнем сезоне 25-летний Бакаев отыграл 20 матчей в РПЛ и отдал четыре голевые передачи. Хоть его контракт со «Спартаком» и подходит к концу, скажем о стоимости. Она составляет € 5 млн.

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»

Пик популярности полузащитника, кажется, уже позади, но он по-прежнему в порядке. Если верить СМИ, Жемалетдинов — один из тех, кем интересуется «Зенит». Но любопытнее было бы взглянуть на 25-летнего футболиста в Европе.

В этом сезоне в активе Жемалетдинова 17 матчей в РПЛ, шесть голов и шесть ассистов. Отличная статистика! Оценивают Рифата в € 7,5 млн.