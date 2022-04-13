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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Испанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

Жорди Гратакос стал заместителем спортивного директора Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Испанский специалист будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных команд России. Ранее занимавший должность заместителя спортивного директора Дмитрий Поляцкин покинул РФС в связи с переходом на другую работу.

47-летний Гратакос, в 2003 году получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012 году возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015 году присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.

В качестве заместителя спортивного директора РФС специалист сосредоточится на методическом обеспечении деятельности сборных команд, а также организации селекционной работы в регионах страны.

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