Испанец Жорди Гратакос назначен заместителем спортивного директора РФС

47-летний Гратакос, в 2003 году получивший тренерскую лицензию UEFA PRO, начал карьеру в испанской «Жироне». В 2012 году возглавил академию футбольного клуба «Днепр», в 2015 году присоединился к федерации футбола Казахстана, с 2016 года работал в системе футбольного клуба «Барселона», в том числе в качестве технического директора филиала академии в России. Также возглавлял московский филиал академии миланского «Интера». В октябре 2021 года был назначен советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.