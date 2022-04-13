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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Газзаев: о какой стабильности в «Спартаке» речь, если за 20 лет сменили около 18 тренеров

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о смене тренеров в московском «Спартаке».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Что касается Эмери и Тедеско в “Спартаке”, то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь? Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как “Спартак”, имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла. “Спартак”, ЦСКА и “Зенит” являются лицом отечественного футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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