Газзаев: о какой стабильности в «Спартаке» речь, если за 20 лет сменили около 18 тренеров

«Что касается Эмери и Тедеско в “Спартаке”, то за последние лет 20 в команде сменилось около 18 тренеров. О какой стабильности может идти речь? Хотят удивить всю Европу: приглашают тренера, который никогда самостоятельно не работал, в такой клуб, как “Спартак”, имеющий амбиции и традиции. Проводить эксперименты нет никакого смысла. “Спартак”, ЦСКА и “Зенит” являются лицом отечественного футбола», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.