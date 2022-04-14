Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Аталанта
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Лестер
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Марсель
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.04
Ростов
Локомотив
41
10.04
Спартак
Арсенал Т
30
10.04
Уфа
Сочи
12
10.04
Урал
Крылья Советов
01
9.04
Ахмат
Зенит
02
9.04
Рубин
Краснодар
01
9.04
Нижний Новгород
Динамо
01
9.04
Химки
ЦСКА
42
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ неправильно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Для нас важнее всего — победить. “Урал” умеет обороняться. Будем работать над тем, чтобы создать как можно больше моментов и проблем для соперника. Наши результаты даются нам очень напряженным трудом, все наши игры проходят в борьбе, говорить о доминировании в чемпионате неправильно. Матч с “Ахматом” был приятным по результату, мы сохранили отрыв. Впереди — следующий тур, в котором ситуация повторится. Каждый следующий матч для нас и для соперника — как финал», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь