Семак: говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ неправильно

«Для нас важнее всего — победить. “Урал” умеет обороняться. Будем работать над тем, чтобы создать как можно больше моментов и проблем для соперника. Наши результаты даются нам очень напряженным трудом, все наши игры проходят в борьбе, говорить о доминировании в чемпионате неправильно. Матч с “Ахматом” был приятным по результату, мы сохранили отрыв. Впереди — следующий тур, в котором ситуация повторится. Каждый следующий матч для нас и для соперника — как финал», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.