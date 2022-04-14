Кварацхелия переходит в «Наполи» — заработает ли «Рубин»? Что окружает самый загадочный трансфер весны

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия близок к переходу в «Наполи», об этом сообщают все итальянские СМИ. Трансфер ожидается летом, но не из «Рубина», а из «Динамо» Батуми. «СЭ» узнал подробности самого странного переезда из РПЛ в Италию.

Зачем «Рубин» расторг контракт с Хвичей?

Уход Кварацхелии из «Рубина» ожидали многие, но никто не предполагал, что случится именно разрыв контракта. После разгрома от ЦСКА (1:6) грузин улетел домой — и не вернулся. 24 марта в «Рубине» заявили, что игрок не приостанавливал действия договора, но уже на следующий день уточнили: контракт все же на паузе.

Спустя еще пять дней выступил директор батумского «Динамо» Владимир Двалишвили, который шокировал новостью: Хвича перешел в грузинский клуб на правах свободного агента. В «Рубине» подтвердили, что договор действительно расторгнут. Якобы из-за давления на семью и напряжения, которое оказывалось на игрока из-за нахождения в российском клубе.

История с уходом Кварацхелии сопровождалась трансферными слухами о «Наполи». Клуб предметно заинтересовался игроком, но не мог подписать его весной из-за правила серии А, где введен запрет на переходы из РПЛ вне классических трансферных окон. Плюс у российских клубов из-за санкций есть сложности с финансовыми операциями с европейскими представителями, да и напрямую контактировать с РПЛ на Западе пока не рискуют. Все эти вводные делали трансфер из «Рубина» в какой-либо клуб невозможным.

А продавать Хвичу было нужно: в Казани рассчитывали заработать 15−20 миллионов евро, но так и не договорились ни с одним из потенциальных покупателей. Сейчас речь идет о 8 миллионах, в которые встроен и агентский бонус — если «Рубин» получит хотя бы часть, это станет огромной удачей.

В клубе были опасения и по поводу будущей политики ФИФА: если сейчас игрокам разрешили без последствий останавливать контракты и уезжать, то кто даст гарантии, что летом ситуация не ухудшится и футболисты не получат право разрывать соглашения? Кейс с отклоненной апелляцией РФС в CAS говорит как раз о том, что у наших клубов нет никаких юридических рычагов давления на футболистов. В ситуации с Хвичей «Рубин» решил сыграть на опережение и сам расторг контракт, отпустив игрока в Грузию. По крайней мере, официальная версия звучит именно так.

Судя по молчанию клуба, официальные лица которого не заявляют в прессе о грабеже и потере своего главного актива, а также не выступают с публичной критикой в адрес игрока или его представителей, в «Рубине» есть сценарий, при котором он сможет заработать на трансфере Хвичи в «Наполи».

В руководстве «Рубина» около года готовили крупную продажу Кварацхелии, и сейчас в уход игрока без какой-либо компенсации поверить трудно. В конце концов, в клубе работают явно не те люди, которые бы отпустили футболиста себе в убыток.

Так реально ли «Рубину» заработать на трансфере?

По данным Corriere dello Sport, трансфер Кварацхелии обойдется «Наполи» в 8 миллионов евро. Их направят в «Динамо» Батуми, спортивный директор которого рассказал о дружеских отношениях с Мамукой Джугели — агентом Хвичи.

О хороших отношениях Мамуки с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым всем тоже известно. В Казань он привозил много своих клиентов: Лашу Салуквадзе и Дато Квирквелию, а в последние годы — Зурико Давиташвили, Беку Микелтадзе, Нику Кипиани и Кварацхелию. Поговорка о том, что «без грузина нет “Рубина” не родилась бы, если бы не отношения Мамуки с клубом. Представить, что агент плюнет на интересы команды и кинет руководство, практически нереально.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--172e6861adc6d78c7d26" data-vnd="172e6861adc6d78c7d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=172e6861adc6d78c7d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя в прошлом году ходили разговоры о том, что между Мамукой и менеджерами «Рубина» сложились непростые отношения. Тогда клуб дал авторизацию на ведение переговоров по продаже Хвичи в Европу Кристиану Эмиле (агенту Леонида Слуцкого) и Фрэнку Тримболи (агенту Варана и Сон Хын Мина). Возможно, это не понравилось Джугели, который также пытался трудоустроить игрока и неоднократно говорил о переговорах с итальянскими и английскими клубами.

Но своевременно продать Кварацхелию не смогли ни агенты британской компании, ни сам Мамука. В итоге Хвича переходит в новый клуб в обстановке полной секретности, а клуб не афиширует ситуацию, в которой стал невозможен прямой трансфер игрока. Вероятно, в сделку заложен процент с продажи или какой-то другой формат поощрения «Рубина» за подготовку футболиста. Об этом мы можем только догадываться — правду вряд ли узнаем.

Но схему, в которой «Динамо» Батуми выступает именно как клуб-посредник и трамплин для трансфера, в грузинских СМИ публично подтвердили несколько спикеров. Даже в «Динамо» не стали опровергать этот тезис. Значит, «Рубин» все-таки заработает, но вряд ли будет об этом трубить и привлекать внимание. И казанский клуб можно понять.

Зачем это Батуми и что ждет Кварацхелию в «Наполи»?

В Италии утверждают, что Хвича уже прошел медосмотр для перехода в новый клуб и согласовал все детали контракта с окладом в 1,5 миллиона евро в год. «Наполи» вышел с конкретным предложением и решился на трансфер, поэтому игрок так внезапно разорвал контракт с «Рубином». Если бы не готовый вариант, вряд ли бы грузин уходил свободным агентом, не дожидаясь лета.

Кварацхелия для «Наполи» — прямая замена Лоренцо Инсинье: 30-летний итальянец летом перейдет в «Торонто» из МЛС. А в Хвиче видят футболиста, который со временем его заменит. После переходов Миранчука и Шомуродова российский рынок прибавил в имидже — теперь в Италии знают, что в РПЛ можно найти качественных исполнителей. Плюс у Кварацхелии очень хорошая пресса: Владимир Вайсс и Вилли Саньоль (бывший и нынешний тренеры сборной Грузии) часто публично говорили, что грузин готов к топ-лиге, а в качестве главных аргументов приводили яркие матчи в сборной. Нестабильную игру в «Рубине» зачастую не берут в расчет: например, Сердар Азмун до ухода из казанского клуба тоже забивал по четыре-пять голов за сезон, а безголевая серия растягивалась на 800 минут. Но это не помешало ему стать топ-бомбардиром в «Зените» с историческим достижением в 85 голов в РПЛ, который без проблем уехал в бундеслигу.

С Кварацхелией может произойти то же самое: его дриблинг, навыки скоростного продвижения мяча и игровое мышление оценивают выше, чем статистику. И логично считают, что в большой команде с сильными партнерами эти скиллы повлияют и на статистику, и на прогресс игрока.

Но пока грузин выступает на родине: у него уже две игры за Батуми, но без результативных действий. Поиграть пару месяцев в Грузии для Хвичи — перезагрузка. А еще возможность побыть в родной среде и рядом с близкими — то, что нужно после кошмарного периода в «Рубине», где в этом сезоне у футболиста ничего не получалось. В клубе рассказывали, что Кварацхелия очень хотел уехать из РПЛ и в последние полгода играл осторожнее, так как боялся получить тяжелую травму (что логично, учитывая его манеру игры) и упустить шанс уехать в Европу.

Один из примеров — фол в матче с «Уралом» в конце прошлого сезона: Хвича выбыл на несколько месяцев и пропустил финиш чемпионата, а за нарушение не дали даже желтой карточки. Когда тебя пытаются выключить из игры с помощью жестких фолов, ты невольно начинаешь играть осторожнее. Это тоже один из факторов, почему грузин провалил этот сезон.

Для «Динамо» Батуми трансфер Кварацхелии тоже в плюс: в Грузии к команде теперь большое внимание, на матчах полные трибуны, а директор клуба говорит, что на 30% стадион заполняют те, кто пришел персонально посмотреть на Хвичу. Местные журналисты подтверждают возросший ажиотаж: толпы детей и подростков ждут Хвичу после матчей, чтобы сделать фото и получить автографы — такого интереса в стране давно никто не вызывал. В Батуми происходит что-то сравнимое с фанатизмом по Дзюбе после ЧМ-2018, когда Артема в каждом городе встречали как героя и не отпускали без селфи. Отчасти поэтому «Динамо» включилось в эту историю: для них приютить на время лучшего игрока Грузии — праздник и продвижение клуба.

Поэтому пока Хвича переводит дух и наслаждается вниманием и любовью грузинской публики, а летом наконец-то уедет в Европу. Теперь не помешают ни ценник, ни травмы, ни другие обстоятельства.