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17:07 (мск), источник: ТАСС

Футболиста «Арсенала» Кангва дисквалифицировали на два матча

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва на два матча за оскорбительные высказывания в адрес главного арбитра игры 24-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» Владислава Безбородова. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Источник: Чемпионат.com

«Арсенал» в воскресенье в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 0:3. Безбородов принял решение показать Кангва вторую желтую карточку на 86-й минуте встречи за удар после свистка. После матча Кангва в интервью газете «Спорт-Экспресс» в грубой форме раскритиковал действия главного судьи.

«Он давал интервью после матча, то есть до отъезда команды со стадиона, — сказал Григорьянц. — По видеозаписи мы видели, что интервью проходило на арене, поэтому КДК принял это к своему исполнению, а не комитет по этике. Кангва участвовал в заседании вместе с переводчиком, также был начальник команды “Арсенала”. Мы еще раз прослушали запись на английском, перевод на русский».

«Послушали Кангва, он принес извинения, признал, что говорил слова, но это было высказано на эмоциях. Но перед судьей не извинился. КДК принял решение за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча дисквалифицировать Кангва на два матча чемпионата России и оштрафовать на 250 тыс. рублей. У него имелась уже дисквалификация, он получил две желтые карточки, то есть это матчи без автоматической дисквалификации, он пропустит три игры», — добавил Григорьянц.

«Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 24 матчах. В ближайших трех турах тульская команда встретится с «Ростовом», казанским «Рубином» и «Нижним Новгородом».

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