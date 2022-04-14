Ловчев: Ни я, ни Никита Симонян это 100-летие «Спартака» не признаём!

«Я не знаю, откуда это 100-летие взялось. Версия создания “Спартака” всего одна: 19 апреля 1935 года было создано спортивное общество “Спартак”. До этого никакого футбольного клуба “Спартак” не существовало. Был “Пищевик”, была “Красная Пресня”. Это я слышал из уст Николая Петровича Старостина (один из первых руководителей общества “Спартак”. — Прим. “Чемпионата”). Он каждый год перед чемпионатом рассказывал, как был организован “Спартак”. Как в середине 30-х годов его позвал председатель ВЛКСМ Косарев и сказал: “Надо создать общество наподобие “Динамо”.



После Старостина главным патриархом “Спартака” для меня является Никита Павлович Симонян. И он сказал, что праздновать 100-летие не будет. Потому что нет никакого 100-летия. 16-го числа Никита Павлович собирает некоторых ветеранов “Спартака” под 87 лет клуба. Ни Симонян, ни я 100-летие не признаём”, — цитирует Ловчева “Комсомольская правда”.