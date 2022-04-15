Гонки на выжимание: сможет ли «Динамо» приблизиться к «Зениту»

В 25 туре Российской премьер-лиги (РПЛ) болельщиков ожидает ряд интересных матчей. Особо стоит выделить противостояние «Динамо» и «Ахмата». Команде Сандро Шварца пока удается сохранить интригу в гонке с «Зенитом», даже несмотря среднее качество игры. С октября «Динамо» проиграло только раз — «Спартаку» в 20-м туре. Но грозненцы могут притормозить москвичей, как сделали это в первом круге: тогда гол Даниила Уткина принес «Ахмату» три очка. Также интересным выгляди противостояние «Спартака» и «Рубина». Подопечным Паоло Ваноли предстоит сыграть с самой слабой командой весны. «Рубин» уступил в восьми из девяти последних матчей — сопернику с такой статистикой на своем поле красно-белые должны как минимум не проиграть. Однако борьба за выживание должна заставить представителей столицы Татарстана сыграть на максимуме.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 16.04.2022, 19:00 Спартак - Рубин -

«Спартак» — «Рубин»

Самый ожидаемый матч тура с точки зрения реакций — как после игры поведут себя главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и жена владельца «Спартака» Зарема Салихова в зависимости от результата и судейства. Пока это два главных спикера в российском футболе, которые активно говорят о проблемах и качестве работы арбитров. Игру обслужит бригада Павла Кукуяна, а за ВАР будет отвечать Кирилл Левников. В этом сезоне Кукуян по разу судил матчи «Спартака» и «Рубина»: казанцы обыграли «Ахмату», а красно-белые — «Крыльям Советов». В конце прошлого сезона он отработал на дерби, в котором «Спартак» выиграл 1:0 у ЦСКА, благодаря голу Йордана Ларссона и в котором рефери удалил Ильзата Ахметова в первом тайме. То есть, в целом обе команды вряд ли могут предъявить назначенному арбитру какие-то былые обиды.

«Спартак» и «Рубин» расположились в середине таблицы: красно-белые всего в шести очках от зоны стыков, казанцы — в одном. Для команды Слуцкого матч крайне важен с точки зрения борьбы за место в РПЛ: поражение может стать пятым подряд, и казанцев могут обойти «Химки». Если «Рубин» не начнет набирать очки, может провалиться в самый подвал таблицы.

— Ни «Спартак», ни «Рубин» не отличаются особой стабильностью в последнее время, — отметил в беседе с «Известиями» экс-полузащитник сборной России, чемпион РПЛ Дмитрий Хохлов. — Особенно это касается казанцев, потерявших всех ключевых легионеров. Думаю, что в Москве им будет непросто рассчитывать даже на ничью. Красно-белые фавориты встречи.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 17.04.2022, 16:30 Сочи - Локомотив -

«Сочи» — «Локомотив»

Важнейший матч для «Локомотива», который отстает от «Сочи» на пять очков. Московская команда идет шестой, хотя задача — место в тройке. Чтобы ее решать, нужно побеждать прямых конкурентов.

В «Локо» тренерские перестановки, в адрес руководства много критики из-за кадровой политики — все это влияет на команду: пока «железнодорожники» выглядят натужно. Разгром от «Ростова» в прошлом туре стал очередным сигналом к тому, что красно-зеленые ослабли и переживают глубокий кризис. Матч с «Сочи» покажет, пришел ли в себя «Локо» после выноса от команды Валерия Карпина. Если и с сочинцами будут проблемы, то крайне вероятно, что «Локомотив» впервые за пять лет закончит сезон не в тройке.

«Сочи» весной выглядит нестабильно: потеря очков с «Химками», проигрыш дома «Крыльям» сменялись победой над «Уфой» и ничьей с «Зенитом». Подопечные Владимира Федотова с осени уверенно держалась в четверке лучших, но если потеряют очки, могут подпустить к себе конкурентов.

— Фаворита в этом матче определить сложно, — продолжил Дмитрий Хохлов. — Но у «Сочи» сезон проходит более ровно, они показывают более стабильную игру. Крупное поражение «Локомотива» в предыдущем туре может сказаться как в одну, так и в другую сторону. Порой это может встряхнуть команду.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 16.04.2022, 16:30 Зенит - Урал -

«Зенит» — «Урал»

Команда Игоря Шалимова весной ни разу не побеждала, хотя могла взять три очка на выезде у ЦСКА, но из-за судейских ошибок уехала из Москвы с ничьей. Остальные матчи получились откровенно слабыми: поражение от «Химок», «Нижнего Новгорода» и «Краснодара», нулевая ничья с «Ахматом» — «Урал» уверенно летит в пропасть.

В этом туре клуб из Екатеринбурга вообще рискует опуститься на последнее место, где из-за ужасного старта провел начало сезона: «Химки» и «Уфа» идут вровень по очкам и весной добиваются положительного результата гораздо чаще. Если же Эрик Бикфалви и компания вдруг упрутся с «Зенитом» и отберут очки, то подогреют чемпионскую интригу.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 15.04.2022, 19:30 Динамо - Ахмат -

«Динамо» — «Ахмат»

Сейчас «Динамо» отстает от лидера всего на три очка, за два последних тура сократив отставание с пяти. Соперником москвичей будет «Ахмат», который весной неплохо проводит свои матчи, но регулярно теряет очки, даже когда соперник играет хуже.

Например, команда Андрея Талалаева умудрилась проиграть проблемному «Рубину», который чудом взял три очка. А «Динамо» наоборот — берет очки даже там, где игра либо примерно равная, либо соперник лучше. Москвичам повезло со спорным пенальти в Краснодаре и победным автоголом Кирилла Гоцука в Нижнем Новгороде.

— «Ахмат» может что-то противопоставить «Динамо», но я думаю, что сейчас мотивация игроков бело-голубых выше, — подчеркнул Дмитрий Хохлов, выступавший за столичный клуб с 2006 по 2010 год. — Они борются за чемпионство и терять очки, особенно в домашних матчах, не позволительно. Думаю, что москвичи выиграют в тяжелом матче.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 25, 16.04.2022, 14:00 Уфа - ЦСКА -

«Уфа» — ЦСКА

ЦСКА в этом туре сыграет на выезде в Уфе после двух слабых матчей в чемпионате подряд. Армейцы чуть не отдали победу «Уралу» и проиграли «Химкам», пропустив аж четыре гола. Так много подмосковная команда в этом сезоне не забивала ни в одной игре.

Хотя «армейцы» весной очаровывали своим футболом: новички Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина идеально вписались в состав и заметно преобразили игру ЦСКА. На паузу красно-синие уходили на волне позитива, разгроми «Рубин» 6:1 и считались претендентами на лидерство, но затем что-то в команде надломилось. По игре и результатам москвичей уже трудно назвать конкурентом «Зенита» и «Динамо», как казалось ещё две недели назад.

Если ЦСКА потеряет очки ещё и с «Уфой», которая усердно борется за сохранение прописки в РПЛ (5 очков в последних 4 матчах), то может упустить и место в тройке. После выезда в Уфу у «армейцев» — сложнейший график: дерби со «Спартаком» в Кубке России, матчи с «Динамо», «Ахматом», «Сочи», «Краснодаром» и «Ростовом». В случае потери очков ещё и с «Уфой» от ЦСКА с таким календарем вряд ли стоит ждать участия в борьбе за первые два места.