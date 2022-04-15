Изидор: «Локо» — одна из трех команд России, которые знают во Франции. Еще «Зенит» и ЦСКА

«Спустя время могу сказать, что “Локомотив” — действительно большой клуб. И, кстати, одна из трёх российских команд, которые знают во Франции. Ещё две? “Зенит” и ЦСКА.



Получилось так, что уже через несколько дней после тех переговоров с Томасом Цорном я поехал на сбор “Локо”. Хотя помимо встреч было еще много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.