Лука Каттани: «Спартак» — главный клуб в мире по числу болельщиков

— Буду очень откровенным. Когда я уехал из «ПСЖ», я еще пару месяцев боялся вот чего. Всю жизнь я ждал одного, — победы в Лиге чемпионов. Как и любой, кто работает в футбольном клубе. Никогда еще «ПСЖ» не имел таких шансов, как в этом сезоне. К ним пришли Месси, Рамос, Хакими, Вейналдум, Мендеш. Я много сидел и думал, правильный ли выбор сделал. Ведь я всю жизнь ждал победы в Лиге чемпионов. Вдруг вот сейчас я ушел, а «ПСЖ» возьмет и завоюет кубок. Но я ничего не смог сделать с теми силами, которые привели меня сюда.



Подход у Леонида Федуна просто фантастический. Он заставил меня поверить в том, что он именно меня и ждал. Ждал, что я приду и подниму этот клуб снова в элиту российского футбола. Я почувствовал высокий уровень ответственности. До того, как я приехал сюда, я же никем особо не был с точки зрения ответственности. А сейчас уровень ответственности гораздо выше. Наверное, это действительно вызов для меня, этап в моей жизни, — сказал спортивный директор московского клуба в программе «Коммент. Шоу» на Youtube.